युवाओं की बल्ले-बल्ले: जर्मनी-जापान, दुबई जैसे विदेशी देशों में नौकरी का मिलेगा चांस! जल्द लगेगा जॉब फेयर

जागरण संवाददाता, आगरा। रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस वित्तीय वर्ष का पहला वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि मेले में विदेशी कंपनियां भी आमंत्रित होंगी। इसके लिए जर्मनी, दुबई, शारजाह, कुवैत और जापान सहित कई देशों की कंपनियां शामिल हैं। साथ ही पोर्टल पर भी जिस भी विदेशी कंपनी को इनमें सहयोग करना है वो भी पोर्टल के माध्यम से इसमें शामिल हो सकता है। जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इसका लक्ष्य करीब दो हजार युवाओं को रोजगार देना है।

दो हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य जिला सेवायोजन अधिकारी चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि शासन की ओर से वृहद रोजगार मेले के आयोजन को लेकर प्रस्ताव और निर्देश मिलने के बाद इसकी तैयारी की जा रही है। रोजगार मेले में विदेशी कंपनियों को शामिल करने का उद्देश्य युवाओं का विश्व स्तर पर रोजगार देना है।