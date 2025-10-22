ताजमहल के पास पेड़ों पर चला बुलडोजर, रोक के बाद किसने चलाई जेसीबी? जांच में जुटा वन विभाग

जागरण संवाददाता, आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 50 किमी की परिधि में विस्तृत ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेड़ों को काटने पर रोक लगा रखी है, लेकिन वन विभाग ताजमहल के पास ही हरियाली की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मंगलवार को नगला पैमा को जाने वाले रास्ते पर नीम और खजूर के पेड़ पर जेसीबी चला दी गई। उन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया। वन विभाग ने अपने यहां वाद दर्ज किया है। पेड़ काटने वालों की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को नीम और खजूर के पेड़ को जड़ से उखाड़ा ताजमहल के पूर्वी गेट से नगला पैमा को रास्ता जाता है। नगला पैमा में लड्डू गोपाल बाल विद्या मंदिर है। स्कूल के पीछे सोमवार को नीम और खजूर के दो पेड़ जेसीबी चलाकर जड़ से उखाड़ दिए गए। यहां से ताजमहल करीब एक किमी की दूरी पर ही है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी का कार्यालय भी करीब इतनी ही दूरी पर है। इसके बावजूद वन विभाग को इसकी भनक नहीं लगी।



वन विभाग ने अपने यहां दर्ज किया वाद, तलाश जारी इंटरनेट मीडिया में पेड़ों पर जेसीबी चलाए जाने का 21 सेकेंड का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी केवल पीठ नजर आ रही है। जमीन पर खजूर का पेड़ और कुछ झाड़ियां पड़ी हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुुंची, लेकिन तब तक जेसीबी चालक और पेड़ काटने वाले भाग गए थे।