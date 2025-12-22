जागरण-डिजीकवच अभियान: आगरा और मथुरा के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा डिजिटल सेफ्टी का ऑनलाइन प्रशिक्षण
दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल 23 दिसंबर को आगरा और मथुरा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'डिजीकवच' कार्यक्रम के तहत वेबिनार आयोजित करेगा। 'व ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 23 दिसंबर (मंगलवार) को यूपी के आगरा और मथुरा के लोगों के लिए वेबिनार का आयोजन करेगा।
इसको 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनको डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर क्राइम भी हर साल बढ़ रहा है। साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनको जागरूक करने के मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है।
कार्यक्रम में विश्वास न्यूज के एक्सपर्ट लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स के प्रकार बताने के साथ ही उनसे बचने के तरीके भी बताएंगे।
आगरा के लिए दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले वेबिनार में एक पहल बी. आर. मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी सहयोग कर रही है। जबकि मथुरा के लिए वेबिनार अपराह्न 3.30 बजे से शुरू होगा। इसमें एसएफ हेल्पिंग हैंड्स सोसायटी सहयोग कर रही है।
कार्यक्रम के बारे में-
'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा
सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
