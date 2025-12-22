जागरण-डिजीकवच अभियान: आगरा और मथुरा के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा डिजिटल सेफ्टी का ऑनलाइन प्रशिक्षण

डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 23 दिसंबर (मंगलवार) को यूपी के आगरा और मथुरा के लोगों के लिए वेबिनार का आयोजन करेगा।

इसको 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनको डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर क्राइम भी हर साल बढ़ रहा है। साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनको जागरूक करने के मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स के प्रकार बताने के साथ ही उनसे बचने के तरीके भी बताएंगे।

आगरा के लिए दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले वेबिनार में एक पहल बी. आर. मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी सहयोग कर रही है। जबकि मथुरा के लिए वेबिनार अपराह्न 3.30 बजे से शुरू होगा। इसमें एसएफ हेल्पिंग हैंड्स सोसायटी सहयोग कर रही है।