IVF Day: आगरा में जन्मा था यूपी का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, निसंतान दंपती के लिए वरदान है IVF

IVF Day Agra News ताजनगरी में जन्मे पहले आइवीएफ बेबी की उम्र 25 साल हो चुकी है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ व आत्मनिर्भर है। निसंतान दंपती के घर आंगन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आइवीएफ (Test Tube Baby) खुशियों की किलकारी गूंज रही है। 15 प्रतिशत निसंतान दंपती को आइवीएफ की जरूरत नई तकनीकी से 70 प्रतिशत तक आइवीएफ में सफलता

ताजनगरी में जन्मा यूपी का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, हर महीने 200 आइवीएफ

Your browser does not support the audio element.