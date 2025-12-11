IPO में जबरदस्त मुनाफे का लालच देकर ठगी, 18 लाख रुपये निवेश कर देने के बाद पता चली हकीकत

जागरण संवाददाता, आगरा। शेयर ट्रेडिंग में लाखों रुपये कमाने का लालच देकर युवक से 18 लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर ठगों ने पूछने पर सेबी का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। पोर्टल पर 3.80 लाख रुपये के फर्जी आइपीओ शेयर अलार्ट किए गए।

निवेश और मुनाफे की रकम निकालने पर ओवर अलाटेड फंड की मांग की गई। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दयालबाग की पुष्पांजलि सीजन सोसाइटी में रहने वाले संजय चोपड़ा ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि वह एक कंपनी के वाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। साक्षी गुप्ता नाम की एक वेल्थ ब्रोकर ने फोन करके अपनी कंपनी के ज़रिए निवेश शुरू करने के लिए कहा।

उन्होंने सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा तो युवती ने एक नंबर की जानकारी दी। अच्छा रिटर्न मिलने के झांसे में आकर वह निवेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 18 लाख रुपये बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए।

साइबर ठगों ने निवेश और मुनाफे को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट दी थी। वेबसाइट पर लाॅगिन करने पर उन्हें मुनाफा भी नजर आ रहा था। पीड़ित के अनुसार रकम निकालने की कोशिश की, तो आइपीओ के के देर से भुगतान का कारण बताकर विड्राल रिजेक्ट कर दिया।