    IPO में जबरदस्त मुनाफे का लालच देकर ठगी, 18 लाख रुपये निवेश कर देने के बाद पता चली हकीकत

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    आगरा में एक व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर 18 लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर ठगों ने सेबी का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया और एक वेब ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शेयर ट्रेडिंग में लाखों रुपये कमाने का लालच देकर युवक से 18 लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर ठगों ने पूछने पर सेबी का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। पोर्टल पर 3.80 लाख रुपये के फर्जी आइपीओ शेयर अलार्ट किए गए।

    निवेश और मुनाफे की रकम निकालने पर ओवर अलाटेड फंड की मांग की गई। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    दयालबाग की पुष्पांजलि सीजन सोसाइटी में रहने वाले संजय चोपड़ा ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि वह एक कंपनी के वाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। साक्षी गुप्ता नाम की एक वेल्थ ब्रोकर ने फोन करके अपनी कंपनी के ज़रिए निवेश शुरू करने के लिए कहा।

    उन्होंने सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा तो युवती ने एक नंबर की जानकारी दी। अच्छा रिटर्न मिलने के झांसे में आकर वह निवेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 18 लाख रुपये बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए।

    साइबर ठगों ने निवेश और मुनाफे को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट दी थी। वेबसाइट पर लाॅगिन करने पर उन्हें मुनाफा भी नजर आ रहा था। पीड़ित के अनुसार रकम निकालने की कोशिश की, तो आइपीओ के के देर से भुगतान का कारण बताकर विड्राल रिजेक्ट कर दिया।

    कई रिक्वेस्ट के बाद, साइबर ठग क्रेडिट स्कोर सामान्य करने के लिए सहमत हो गए, जिससे रुपये की निकासी हो सके। इसके बाद 3.80 करोड़ के कुछ आइपीओ शेयर अलार्ट किए जो पोर्टल अकाउंट में दिख रहे थे।

    इसके बाद भी फंड निकालने की अनुमति नहीं दी गई। रुपये निकालने से पहले ओवर अलाटेड फंड की बकाया रकम क्लियर करने के लिए कहा गया। इस पर ठगी की जानकारी हुई। इंस्पेक्टर साइबर थाना रीता यादव ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।