    PCS अभ्यर्थी सागर सिंह सुसाइड केस: पिता बोले- बेटे के प्रेम में आड़े आई जाति, हम राजी पर लड़की पक्ष नहीं था तैयार

    By Avinash Jaiswal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    आगरा में पीसीएस की तैयारी कर रहे सागर सिंह ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने युवती और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सागर के मोबाइल से इंस्टाग्राम चैट और रिकॉर्डिंग मिली है, जिससे पता चला है कि युवती के परिवार वाले रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए रुपयों की मांग की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मृतक का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सदर के महादेव नगर में रविवरार रात पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे सागर सिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में इंस्टाग्राम की चैटिंग और उसके द्वारा आरोपित युवती पक्ष के लोगों से बातचीत की रिकॉर्डिंग मजबूत साक्ष्य बनेगी। पुलिस सागर के मोबाइल में मौजूद साक्ष्यों की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार से आरोपितों के खिलाफ रुपये मांगने संबंधी साक्ष्य मांगे हैं।

    परिवार ने बताया कि सागर शनिवार को ही रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से घर आया था। वहीं घटना के बाद परिवार दिसंबर में तय बेटी की शादी को आगे टालने का विचार बना रहा है।

     

    एक दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने आया था प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी

     

    महादेव नगर में रहने वाले 25 वर्षीय सागर सिंह ने रविवार की रात कमरे में मां की साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। स्वजन ने पास ही रहने वाली युवती और उसके स्वजन पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया था। रात तीन बजे तक हंगामे के बाद पुलिस ने युवती,उसके माता-पिता और रिश्ते के मामा पर मुकदमा दर्ज किया था।

     

    पिता बोले बेटे के प्रेम के आड़े आ गई थी जाति, हम राजी पर लड़की पक्ष नहीं था तैयार

     


    सागर के पिता मनोज ने बताया कि वह जल निगम में छोटी-मोटी ठेकेदारी करते हैं। बेटा सागर सिंह बीसीए करने के बाद पीसीएस प्री पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मोहल्ले की एक युवती से बेटे की दोस्ती हो गई थी। अनूसूचित जाति का होने के कारण लड़की के परिवार ने रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया था। परिवार के कहने पर युवती ने सात अगस्त को बेटे और उनके व पत्नी पर छेड़छाड़, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में बातचीत करने पर

    युवती के परिवार वालों ने मुकदमा खत्म करने को अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए चार लाख रुपयों की मांग की,जो हमने दे दी। इसके बाद न्यायालय में बयान देने के लिए तीन लाख रुपये और मांगे गए। दिसंबर में बेटी का विवाह होना था। मैरिज होम बुकिंग और एडवांस देने में काफी खर्च हो गया था। इस कारण मुकदमा को लेकर बेटा सागर अवसाद में आ गया था। शनिवार को वह दिल्ली में पढ़ाई करके लौटा था। रविवार को फतेहाबाद रोउ पर शादी समारोह से जल्छी निकला और घर आकर फंदे पर लटक गया।

    एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि जांच के दौरान युवक के पास मिले सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। बरामद युवक के मोबाइल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। युवक की कॉल डिटेल भी देखी जा रही है। साक्ष्य संकलन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।