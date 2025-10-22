जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय संस्कृति से कोलंबिया के दंपती इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मोहब्बत की नगरी में सात फेरे लेकर एक-दूजे का जीवनभर साथ नहीं छोड़ने का प्रण लिया। एकदूजे का जीवनभर साथ निभाने को सात वचन लेने के बाद दंपती ने कहा कि उनके यहां एक पति-एक पत्नी की संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति की इस खूबसूरती से वह बहुत प्रभावित हैं। वह प्रण लेते हैं कि जीवनभर एकदूजे का साथ निभाने का प्रयास करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय संस्कृति से प्रभावित दंपती ने की भारतीय रीति-रिवाज से शादी दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के दंपती एडविन और कैमिला रविवार को ऋषिकेश से आगरा आए थे। यहां आकर उन्होंने गाइड आरिफ से कहा कि अगर किसी को आपत्ति नहीं हो तो वह भारतीय परंपरा से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद केसर रेस्टोरेंट के संचालक जावेद ने उनकी शादी का इंतजाम कराया।