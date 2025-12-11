IndiGo Airlines: खेरिया एयरपोर्ट पर सुचारू हुई हवाई सेवा, अहमदाबाद फ्लाइट करीब एक घंटे रही लेट

जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट पर IndiGo Airlines की फ्लाइट का संचालन सामान्य हो गया है। अधिकतर उड़ानें निर्धारित समय पर आ रही हैं और रवाना हो रही हैं।

बुधवार को खेरिया एयरपोर्ट से केवल अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 59 मिनट देरी से रवाना हुई। बेंगलुरू के लिए फ्लाइट देरी से रवाना हुई, लेकिन गंतव्य पर समय से पहुंच गई।

Kheria Airport से इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई के लिए फ्लाइटों का संचालन होता है।पिछले दिनों खेरिया एयरपोर्ट से पांच दिसंबर बेंगलुरू जाने वाली एक उड़ान रद हुई थी।

निदेशक विमानपत्तन विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक बेंगलुरू के अलावा कोई फ्लाइट रद नहीं हुई है। अब सभी फ्लाइटों संचालन सामान्य हो गया है। बुधवार को खेरिया एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए 59 मिनट देरी से फ्लाइट रवाना हुई और 47 मिनट देरी से पहुंची।