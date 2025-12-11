Language
    IndiGo Airlines: खेरिया एयरपोर्ट पर सुचारू हुई हवाई सेवा, अहमदाबाद फ्लाइट करीब एक घंटे रही लेट

    By Yashpal Singh Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। अधिकांश उड़ानें समय पर आ रही हैं और जा रही हैं। बुधवार को, अहमदाबाद ज ...और पढ़ें

    IndiGo Airlines की आगरा में सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं।

    जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट पर IndiGo Airlines की फ्लाइट का संचालन सामान्य हो गया है। अधिकतर उड़ानें निर्धारित समय पर आ रही हैं और रवाना हो रही हैं।

    बुधवार को खेरिया एयरपोर्ट से केवल अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 59 मिनट देरी से रवाना हुई। बेंगलुरू के लिए फ्लाइट देरी से रवाना हुई, लेकिन गंतव्य पर समय से पहुंच गई।

    Kheria Airport से इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई के लिए फ्लाइटों का संचालन होता है।पिछले दिनों खेरिया एयरपोर्ट से पांच दिसंबर बेंगलुरू जाने वाली एक उड़ान रद हुई थी।

    निदेशक विमानपत्तन विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक बेंगलुरू के अलावा कोई फ्लाइट रद नहीं हुई है। अब सभी फ्लाइटों संचालन सामान्य हो गया है। बुधवार को खेरिया एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए 59 मिनट देरी से फ्लाइट रवाना हुई और 47 मिनट देरी से पहुंची।

    बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट 20 मिनट देरी से रवाना हुई और सही समय पर पहुंची। निदेशक विमानपत्तन ने बताया कि खेरिया एयरपोर्ट पर शीतकालीन सेड्यूल के दौरान यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

    उन्होंने यात्रियों के अनुभव भी साझा किए, जिनमें सभी ने फ्लाइट संचालन और यात्री सुविधाओं की सराहना की है।