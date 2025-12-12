IndiGo Airlines: खेरिया एयरपोर्ट से 46 मिनट देरी से रवाना हुई अहमदाबाद फ्लाइट
जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन अब सामान्य हो गया है। शुक्रवार को यहां से केवल अहमदाबाद फ्लाइट 46 मिनट देरी से रवाना हुई। अन्य सभी समय से रवाना होकर गंतव्य पर समय से पहुंचीं।
खेरिया एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई के लिए फ्लाइटों का संचालन होता है।पिछले दिनों खेरिया एयरपोर्ट से पांच दिसंबर बेंगलुरू जाने वाली एक उड़ान रद हुई थी।
एयरपोर्ट के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को खेरिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद को जाने वाली फ्लाइट 46 मिनट देरी से रवाना हुई और 17 मिनट देरी से पहुंची। आगरा से बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट 12 मिनट देरी से रवाना हुई और सही समय पर पहुंची। अन्य फ्लाइटों का संचालन भी समय से हुआ।
