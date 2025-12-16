Indian Railways News: कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, बसों और Flights पर भी आया असर; यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, आगरा। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। इस सप्ताह दूसरे दिन मंगलवार को कोहरे की मार ने ट्रेनों, बसों और चार फ्लाइट की रफ्तार रोक दी। सबसे अधिक सचखंड एक्सप्रेस चार घंटे से अधिक, नई दिल्ली इंटरसिटी तीन घंटे, रोडवेज बसें एक से दो घंटे तक और चार फ्लाइट एक घंटे से कम लेट रहीं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 100 से अधिक यात्रियों ने ट्रेनों की टिकट को रद कराया।





विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे आगरा मंडल से होकर 350 ट्रेनें गुजरीं। 25 ट्रेनें 30 मिनट से लेकर चार घंटे की देरी से चलीं। इसमें उत्कल एक्सप्रेस चार घंटे, उज्जैनी एक्सप्रेस दो घंटे, चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, वाराणसी-आगरा वंदे भारत 45 मिनट, जीटी एक्सप्रेस 39 मिनट, नई दिल्ली इंटरसिटी तीन घंटे प्रमुख रूप से शामिल हैं।

रेलवे हेल्प लाइन में 2920 शिकायतें पहुंचीं। सबसे अधिक शिकायतें ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर रहीं। इससे ट्रेनों की समयबद्धता में तेजी से कमी आई है। ट्रेनों की समयबद्धता 85 प्रतिशत से कम हो गई है।



रोडवेज बसें ISBT, ईदगाह सहित अन्य डिपो से हर दिन 700 के आसपास बसें चलती हैं। सबसे अधिक बसें आगरा से नई दिल्ली के मध्य 110 चलती हैं। इसके बाद लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या की शामिल हैं।

कोहरे के चलते बसें एक से दो घंटे की देरी से आगरा पहुंचीं। सुबह बसों को समय पर रवाना करने का प्रयास किया गया।



सबसे अधिक अहमदाबाद फ्लाइट रही लेट Kheria Airport से मंगलवार को चार शहरों की फ्लाइट रही। इसमें मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु शामिल हैं। सबसे अधिक अहमदाबाद फ्लाइट 38 मिनट की देरी से रवाना हुई। यह फ्लाइट 27 मिनट की देरी से आगरा पहुंची थी।