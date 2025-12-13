Indian railways news: दिसंबर की छुट्टियों की पहले से ही बुकिंग, आगरा से कई शहरों के लिए ट्रेनों में नो रूम की स्थिति

जासं, आगरा। Indian Railways news: सर्दी की छुट्टी शुरू होने से पहले ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर जाने वाली ट्रेनों में नोरूम की स्थिति है। जिन ट्रेनों में नोरूम नहीं है, उन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे अधिक भीड़ एसी द्वितीय, तृतीय और स्लीपर कोच में है। एसी प्रथम में वेटिंग तीन से पांच तक है। ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं।

25 दिसंबर के बाद सर्दी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। रेल टिकट 60 दिन पूर्व बुक कराई जा सकती है। बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटे की प्लानिंग कर चुके हैं। एडवांस में टिकटों की बुकिंग भी कर चुके हैं।

आगरा रेल मंडल से होकर मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, कोलकाता, अहमदाबाद, ऋषिकेश की ट्रेनें गुजरती हैं। यात्रियों की भीड़ के चलते एसी और स्लीपर कोच में नोरूम की स्थिति हो गई है। नोरूम होने पर कोई भी टिकट की बुकिंग नहीं हो सकती है।

इसमें प्रमुख रूप से गोल्डन टेंपल, होशियारपुर एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी, बेंगलुरु राजधानी, पटना-कोटा एक्सप्रेस, बांद्रा एक्सप्रेस, योगनगरी एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इंदौर एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस शामिल हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में कोच बढ़ाए जा रहे हैं। विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा।



वंदे भारत में तेजी से हो रही बुकिंग आगरा से होकर हर दिन चार वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती हैं। आगरा से वाराणसी के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में तेजी से टिकटों की बुकिंग हो रही है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी में प्रयागराज में माघ मेला होगा।