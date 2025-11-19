Indian Railways: आगरा से होकर चलेंगी नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनें, दो दिन के लिए की गई है ये व्यवस्था
दिल्ली रेल मंडल के गाजियाबाद-चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनें आगरा कैंट-भांडई से इटावा होकर गुजरेंगी। अमृतसर एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। कोहरे के कारण ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस सहित छह ट्रेनों को 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक रद्द कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली रेल मंडल के गाजियाबाद-चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन में गुरुवार और शुक्रवार को ओवर हेड इलेक्ट्रिक की मरम्मत का कार्य होगा। पावर ब्लाक के चलते दो दिन नई दिल्ली-कामाख्या एक्सप्रेस, नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनें आगरा कैंट-भांडई से इटावा होकर चलेंगी।
यह ट्रेनें अलीगढ़ से टूंडला होते हुए नहीं चलेंगी। वहीं अमृतसर एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनों को 20 मिनट से लेकर 40 मिनट की देरी से चलाया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली-सिलचर एक्सप्रेस, नई दिल्ली-कानपुर एक्सप्रेस, माता वैष्णो देवी-सूबेदारगंज एक्सप्रेस, आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस, कटिहार एक्सप्रेस, प्रयागराज-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं।
कोहरे के चलते एक दिसंबर से नहीं चलेगी ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस
दिसंबर में संभावित कोहरे को देखते रेलवे ने आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन एक दिसंबर से रद कर दिया है। इसमें ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली-कोसीकलां, कोसीकलां-नई दिल्ली, ईदगाह-भरतपुर सप्ताह में छह दिन चलने वाली एक्सप्रेस, भरतपुर-ईदगाह एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। यह ट्रेनें 28 फरवरी 2026 तक रद रहेंगी।
