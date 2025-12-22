Indian Railway News: कोहरे में गड़बड़ा गया टाइम टेबल, पैसेंजर से लेकर सुपर फास्ट ट्रेनें तक चल रहीं घंटों लेट
आगरा में कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस 16 घंटे, मुंबई राजधानी ढाई घंटे और वाराणसी वंदे भारत एक घंटे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। कोहरे की मार के चलते सोमवार को ट्रेनों का संचालन बिगड़ गया। स्टेशनों में यात्री ट्रेनों का इंतजार करते रहे। इस सीजन में बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस 16.19 घंटे की दूरी से टूंडला, मुंबई राजधानी ढाई घंटे, वाराणसी वंदे भारत एक घंटे, नई दिल्ली इंटरसिटी साढ़े तीन घंटे की देरी से आगरा पहुंची।
अनहोनी से बचने के लिए आटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के बदले ट्रेनों को सेमी आटोमेटिक प्रणाली से चलाया गया। 27 ट्रेनें एक घंटे से अधिक देरी से चलीं। वहीं रेलवे हेल्प लाइन में 3725 शिकायतें पहुंची। सबसे अधिक शिकायतें ट्रेनों के देरी से चलने और सीट को लेकर रहीं।
कोहरे के चलते उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगर टूंडला की बात की जाए तो गोमती एक्सप्रेस पांच घंटे, मगध एक्सप्रेस आठ घंटे, रांची-नई दिल्ली एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे लेट रही।
इसी तरह से आगरा से होकर चलने वाली ट्रेनों में हजरत निजामुद्दीन-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस तीन घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस सवा घंटे, केरला एक्सप्रेस तीन घंटे, जीटी एक्सप्रेस एक घंटे, झेलम एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस डेढ़ घंटे शामिल रही।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि देरी से चलने वाली ट्रेनों का लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। वहीं ट्रेनों के देरी से चलने के कारण 140 यात्रियों ने टिकट को रद कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।