उत्तर भारत में कोहरे की मार, एपी और पटना-कोटा एक्सप्रेस सबसे अधिक रहीं लेट; स्टेशन पर यात्री करते रहे इंतजार

जासं, आगरा। कोहरे का प्रकोप मंगलवार को भी रहा। इससे ट्रेनों की गति धीमी हो गई। दो घंटे से अधिक 15 ट्रेनें देरी से आगरा पहुंची। सबसे अधिक एपी एक्सप्रेस और पटना-कोटा एक्सप्रेस साढ़े चार-चार घंटे लेट रहीं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे हेल्प लाइन पर 2122 शिकायतें पहुंचीं। कई स्पेशल ट्रेनें तो एक किमी में पांच से छह बार रुकीं।

आगरा से होकर हर दिन 250 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। कोहरे के कारण ट्रेनों के समयपालन को झटका लगा है। कोहरा शुरू होने से पूर्व 95 प्रतिशत ट्रेनें समय पर आ रही थीं। अब स्थिति इसके उलट है। 65 प्रतिशत से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं।

मंगलवार को पातालकोट एक्सप्रेस तीन घंटे, मालवा एक्सप्रेस ढाई घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस तीन घंटे, निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, तेलंगाना एक्सप्रेस ढाई घंटे, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस एक घंटे, भोपाल एक्सप्रेस ढाई घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस दो घंटे लेट रहीं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि देरी से चलने वाली सभी ट्रेनों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कराया गया।