कैमरून में फंसा आगरा का दंपती: भारतीय उच्चायोग ने तेज की वापसी की मुहिम, राज्यसभा सांसद से मिले पिता

जागरण संवाददाता, आगरा। कैमरून में फंसे दयालबाग के रहने वाले दंपती को लेकर भारतीय उच्चायोग ने पहल तेज कर दी है। राज्यसभा सदस्य नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर और कैमरून स्थित भारतीय उच्चायुक्त को भेजे गए पत्रों पर शीघ्र संज्ञान लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैमरून स्थित कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विनय खंडूजा ने जवाबी पत्र में जानकारी दी कि वह लगातार धीरज जैन, उनके परिजनों, नियोक्ता कंपनी और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उच्चायोग ने भरोसा दिलाया है कि धीरज जैन की भारत वापसी के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं, जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा।

पिता की राज्यसभा सदस्य नवीन जैन से भेंट, कहा सभी विभागों के संपर्क में हूं अफ्रीका के कैमरून में दो सप्ताह से फंसे न्यू आगरा के खासपुर के रहने वाले धीरज जैन के पिता धनपाल जैन ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य नवीन जैन से उनके शास्त्रीपुरम स्थित आवास पर मुलाकात की। उन्हें बताया कि बेटा निर्दोष है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।