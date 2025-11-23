Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैमरून में फंसा आगरा का दंपती: भारतीय उच्चायोग ने तेज की वापसी की मुहिम, राज्यसभा सांसद से मिले पिता

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    कैमरून में फंसे दयालबाग के दंपती की मदद के लिए भारतीय उच्चायोग ने तेजी दिखाई है। राज्यसभा सदस्य नवीन जैन के प्रयासों के बाद उच्चायोग ने दंपती की वापसी के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। धीरज जैन के पिता ने नवीन जैन से मिलकर बेटे को साजिश में फंसाने की बात कही और कंपनी द्वारा अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैमरून में फंसा आगरा का दंपती अपनी बेटी के साथ। सौः स्वजन

    जागरण संवाददाता, आगरा। कैमरून में फंसे दयालबाग के रहने वाले दंपती को लेकर भारतीय उच्चायोग ने पहल तेज कर दी है। राज्यसभा सदस्य नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर और कैमरून स्थित भारतीय उच्चायुक्त को भेजे गए पत्रों पर शीघ्र संज्ञान लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैमरून स्थित कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विनय खंडूजा ने जवाबी पत्र में जानकारी दी कि वह लगातार धीरज जैन, उनके परिजनों, नियोक्ता कंपनी और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उच्चायोग ने भरोसा दिलाया है कि धीरज जैन की भारत वापसी के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं, जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा।

    पिता की राज्यसभा सदस्य नवीन जैन से भेंट, कहा सभी विभागों के संपर्क में हूं

    अफ्रीका के कैमरून में दो सप्ताह से फंसे न्यू आगरा के खासपुर के रहने वाले धीरज जैन के पिता धनपाल जैन ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य नवीन जैन से उनके शास्त्रीपुरम स्थित आवास पर मुलाकात की। उन्हें बताया कि बेटा निर्दोष है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

    पिता बोले अनुबंध में सारी चीजें स्पष्ट, फिर भी कंपनी बना रही अनुचित दबाव

    तीन महीनों से कंपनी द्वारा वेतन रोके जाने और उससे जबरन कार्य कराए जाने से परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। जबकि अनुबंध में साफ लिखा है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो वह भारत में ही होगी। इसके बावजूद कंपनी द्वारा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।धीरज की मां गंभीर आटोइम्यून बीमारी से ग्रसित हैं और मुंबई में अपनी बेटी के पास रहकर उपचार करा रही हैं।उन्होंने कहा कि बेटे-बहू और नातिन के कैमरून में फंसे होने से परिवार टूट चुका है।हमे इस संकट से बाहर निकालें।