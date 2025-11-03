IND vs SA W: माता-पिता ने की पूजा, ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी की धूम... दीप्ति के प्रदर्शन पर आगरा में जश्न का माहौल

जागरण संवाददाता, आगरा। सुबह की पहली किरण के साथ ही रविवार को शहर में एक अलग ही उत्साह और जोश भर गया। हर घर में दीये जल रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। लोग सुबह से शाम तक प्रार्थना करते रहे कि भारतीय टीम जीते। विश्व कप के फाइनल में शहर की बेटी दीप्ति शर्मा मैदान पर थीं। शहरवासियों की निगाहें स्कोर बोर्ड पर टिकी रही, दीप्ति के तीन विकेट लेने से मैच का रुख पलटा और भारत महिला टीम चैंपियन बनीं। दीप्ति के भाई व कोच सुमित ने स्टेडियम में हौसला बढ़ाया।

दीप्ति के भाई व कोच स्टेडियम में बढ़ाते रहे टीम का हौसला मैच शुरू होते ही दीप्ति ने कमाल कर दिया। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने तेज रन बनाए। उनके शाट्स देख दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैरान रह गए। दीप्ति ने स्पिन से बल्लेबाजों को उलझा दिया। तीन विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख मोड़ दिया। शहरवासियों ने ने कहा, सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन दीप्ति आलराउंडर प्रदर्शन किया। मैदान में मौजूद दीप्ति के भाई और कोच सुमित का चेहरा गर्व से चमकता रहा। वह हर छक्के पर उछल पड़ते, हर विकेट पर तालियां बजाते। शहर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़कों पर निकल आए। ढोल-नगाड़े बजा और मिठाइयां वितरित कर हर्ष व्यक्त किया।







माता-पिता ने किया पूजन

दीप्ति ने विश्व कप फाइनल में टीम को जीताने के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है। उनके शानदार प्रदर्शन और पूरी टीम की जीत के लिए शहरवासियों ने रविवार सुबह से भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। दीप्ति के पिता भगवान शर्मा और मां सुशीला ने मंदिर जाकर बाबा बजरंगबली की आरती उतारी और जीत की कामना की।



