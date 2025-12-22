Income Tax Survey: 25 अधिकारी व कर्मचारी दस्तावेजों की जांच में जुटे, एपी ज्वैलर्स पर आयकर विभाग की जांच जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग की एपी ज्वैलर्स पर तीसरे दिन शुक्रवार रात 10 बजे से जांच जारी रही। जांच लंबी चलने से बाजार में कई तरह की चर्चाएं हैं। 25 अधिकारी और कर्मचारियों की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। आयकर विभाग के अधिकारी जांच के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

25 अधिकारी और कर्मचारी की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार दोपहर तीन बजे चौबेजी का फाटक में एपी ज्वैलर्स पर जांच शुरू की थी। किनारी बाजार तक सकरे रास्ते से जाने के लिए गाड़ी की जगह ऑटो का इस्तेमाल किया गया। चौबेजी का फाटक में एक टीम जांच कर रही है। जबकि एक टीम टीम ने किनारी बाजार के एक और सराफा मार्केट सैनिक प्रेस फाटक गली में पहुंची, यहां एपी ज्वैलर्स का कारखाना है।

बिल मानकों के तहत जारी किए जाने की भी जांच एक अन्य टीम नेहरू नगर स्थित प्रतिष्ठान पर जांच कर रही है। पांच स्थानों पर आयकर विभाग की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी है। खरीद बिक्री के रिकॉर्ड और व्यापारिक लेनदेन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जो बिल जारी किए जा रहे हैं उनमें मानकों की भी जांच की जा रही है।

प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम अनुपम कांत गर्ग के निर्देशन में जांच का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त सिद्धार्थ गौतम कर रहे हैं। सराफा कारोबारियों में उबाल, नारेबाजी कर बंद कराए बाजार आगरा। एपी ज्वेलर्स के यहां तीन दिन से चल रहे आयकर विभाग की जांच को लेकर सराफा कारोबारियों में आक्रोश है। रविवार को शहर के प्रमुख सराफा बाजार में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर नारेबाजी की और घटनाक्रम को उत्पीड़न बताया। कुछ दुकानें जो खुल गई थीं, उनको भी कारोबारियों ने बंद करा दिया।

आगरा व्यापार मंडल ने दिया सहयोग, कहा उत्पीड़न बंद नहीं होगा तो बंद का होगा आह्वान रविवार को दोपहर 12 बजे चौबीजे के फाटक की कुछ दुकानें खुली ही थीं कि सराफा कारोबारियाें में एपी ज्वेलर्स के यहां जांच को लेकर कारोबारियों का विरोध शुरू हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि उत्पीड़न हो रहा है। गतिरोध जताते हुए बाजार बंद कराना शुरू कर दिया और कुछ दुकानें तो खुली ही नहीं। इसके बाद किनारी बाजार और नमक की मंडी में भी खुली हुई दुकानें बंद कराई। वहीं शहर के दूसरे हिस्सों में भी फोन से संपर्क कर दुकानें बंद करने को कहा गया।