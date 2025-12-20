Income Tax Raid: आगरा में एपी ज्वैलर्स पर सर्वे से मची बाजार में खलबली, तीन स्थानों पर टीम की जांच
जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग की टीमों ने शुक्रवार को एपी ज्वैलर्स पर दोपहर में सर्वे शुरू किया। एक साथ तीन स्थानों पर टीमों ने जांच की, आयकर विभाग की टीम के बाजार में पहुंचने से खलबली मची रही। दुकानों के शटर गिर गए, भीड़ लग गई।
कागजाें की पूरी पड़ताल के बाद तय होगा टैक्स का आकलन
आयकर विभाग की टीम ने दोपहर तीन बजे चौबेजी का फाटक में एपी ज्वैलर्स पर सर्वे शुरू किया। एक टीम किनारी बाजार के एक और सराफा मार्केट सैनिक प्रेस फाटक गली में पहुंची, यहां एपी ज्वैलर्स का कारखाना है। एक अन्य टीम नेहरू नगर स्थित प्रतिष्ठान पर जांच के लिए पहुंची। आयकर विभाग के अधिकारियों का इस पूरी जांच को लेकर कहना है कि कागजों की पूरी पड़ताल के बाद ही देय टैक्स का आकलन हो सकेगा। सर्वे अगले दिन तक जारी रह सकता है।
प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम अनुपम कांत गर्ग के निर्देशन में सर्वे का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने किया। टीम में संयुक्त आयुक्त एके जैन, एसएस लोहान आदि शामिल रहे।
