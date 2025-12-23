Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Income Tax Survey: एपी ज्वेलर्स के पांच ठिकानों पर 56 घंटे चली जांच, खरीद व बिक्री संबंधित दस्तावेज लेकर आई टीम

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    आगरा में आयकर विभाग की टीम ने एपी ज्वेलर्स के पांच ठिकानों पर 56 घंटे तक जांच की। टीम खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज लेकर गई है। दस्तावेजों की जां ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस। फाइल

    जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग की एपी ज्वेलर्स के यहां जांच 56 घंटे तक चली। आयकर विभाग की टीम ज्वेलर्स के यहां से खरीद व बिक्री से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लेकर आई है। इनकी जांच के आधार पर कर का आकलन किया जाएगा। कारोबारी से सरेंडर कराने में विभाग को सफलता हाथ नहीं लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयकर विभाग की टीम खरीद व बिक्री से संबंधित दस्तावेज लेकर आई

    आयकर विभाग ने एपी ज्वेलर्स के चौबेजी का फाटक समेत पांच ठिकानों पर शुक्रवार दोपहर तीन बजे कार्रवाई शुरू की थी। किनारी बाजार, सराफा मार्केट सैनिक प्रेस फाटक गली स्थित ज्वेलर्स के कारखाने, नेहरू नगर स्थित प्रतिष्ठान पर भी विभाग ने जांच की। खरीद व बिक्री, व्यापारिक लेन-देन के रिकॉर्ड और ज्वेलर्स द्वारा जारी किए जा रहे बिलों की जांच की गई। जांच रविवार रात करीब 11 बजे तक चली।

    कागजों की जांच के आधार पर किया जाएगा कर का आकलन

    विभागीय टीमें कारोबारी के यहां से लेन-देन व बिक्री से संबंधित कागजात जांच के लिए साथ लेकर आई हैं। इनकी जांच की जाएगी, जिसमें समय लग सकता है। कागजों की जांच के आधार पर ही कर का आकलन किया जाएगा। विभागीय अधिकारी कार्रवाई के बारे में औपचारिक रूप से कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।

    प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम अनुपम कांत गर्ग के निर्देशन और संयुक्त आयुक्त सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में जांच की गई। 56 घंटे तक चली कार्रवाई में 25 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।