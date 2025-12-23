Income Tax Survey: एपी ज्वेलर्स के पांच ठिकानों पर 56 घंटे चली जांच, खरीद व बिक्री संबंधित दस्तावेज लेकर आई टीम

जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग की एपी ज्वेलर्स के यहां जांच 56 घंटे तक चली। आयकर विभाग की टीम ज्वेलर्स के यहां से खरीद व बिक्री से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लेकर आई है। इनकी जांच के आधार पर कर का आकलन किया जाएगा। कारोबारी से सरेंडर कराने में विभाग को सफलता हाथ नहीं लगी।

आयकर विभाग की टीम खरीद व बिक्री से संबंधित दस्तावेज लेकर आई आयकर विभाग ने एपी ज्वेलर्स के चौबेजी का फाटक समेत पांच ठिकानों पर शुक्रवार दोपहर तीन बजे कार्रवाई शुरू की थी। किनारी बाजार, सराफा मार्केट सैनिक प्रेस फाटक गली स्थित ज्वेलर्स के कारखाने, नेहरू नगर स्थित प्रतिष्ठान पर भी विभाग ने जांच की। खरीद व बिक्री, व्यापारिक लेन-देन के रिकॉर्ड और ज्वेलर्स द्वारा जारी किए जा रहे बिलों की जांच की गई। जांच रविवार रात करीब 11 बजे तक चली।

कागजों की जांच के आधार पर किया जाएगा कर का आकलन विभागीय टीमें कारोबारी के यहां से लेन-देन व बिक्री से संबंधित कागजात जांच के लिए साथ लेकर आई हैं। इनकी जांच की जाएगी, जिसमें समय लग सकता है। कागजों की जांच के आधार पर ही कर का आकलन किया जाएगा। विभागीय अधिकारी कार्रवाई के बारे में औपचारिक रूप से कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।