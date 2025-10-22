यूपी में शराब के शाैकीनों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की वाइन पी गए आगरावासी

जागरण संवाददाता, आगरा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता है तो दीपावली त्योहार को ले लीजिए। 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की शराब पी गए हैं। सबसे अधिक शराब की बिक्री 19 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपये और 21 अक्टूबर को 13 करोड़ रुपये की हुई है। पहली बार जिले में कई ब्रांड की पूरी तरह से बिक्री हो गई। इसमें ब्लू लेवल ब्रांड की 60 बोतलें भी शामिल हैं। 200 से अधिक लोगों ने शराब की बिक्री का अस्थायी लाइसेंस भी लिया। देहात क्षेत्र में सबसे अधिक देसी शराब की बिक्री हुई।

सबसे अधिक 19 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपये की बिकी शराब सामान्यतौर पर आगरा में हर दिन चार करोड़ रुपये की शराब की बिक्री होती है। इसमें देसी शराब, विदेशी शराब और बियर शामिल है। इस साल दीपावली से पूर्व बिक्री की गति बढ़ गई। 17 अक्टूबर को साढ़े पांच करोड़ रुपये और 18 अक्टूबर को 10 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई।

पहली बार जिले में ब्लू लेवल ब्रांड की 60 बोतलों की बिक्री दुकानों के बाहर लाइन लगाकर शौकीनों ने शराब की खरीद की। पिछले साल दीपावली के मौके पर तीन दिनों में 15 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी। इसमें ब्लू लेवल ब्रांड की 30 बोतलें शामिल थीं। इस दीपावली के मौके पर 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है। अगर ब्लू लेवल ब्रांड की बात की जाए तो हर माह दो से पांच बोतलों की बिक्री होती है। दीपावली पर 60 बोतलों की बिक्री हुई है।