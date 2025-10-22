Language
    यूपी में शराब के शाैकीनों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की वाइन पी गए आगरावासी

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:44 AM (IST)

    आगरा में दीपावली के दौरान शराब की बिक्री में भारी उछाल देखा गया। 72 घंटों में 36 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जिसमें 19 अक्टूबर को सबसे अधिक 15 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। पहली बार ब्लू लेवल ब्रांड की 60 बोतलें बिकीं। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब की खपत अधिक रही। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि महंगे ब्रांड की शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता है तो दीपावली त्योहार को ले लीजिए। 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की शराब पी गए हैं। सबसे अधिक शराब की बिक्री 19 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपये और 21 अक्टूबर को 13 करोड़ रुपये की हुई है। पहली बार जिले में कई ब्रांड की पूरी तरह से बिक्री हो गई। इसमें ब्लू लेवल ब्रांड की 60 बोतलें भी शामिल हैं। 200 से अधिक लोगों ने शराब की बिक्री का अस्थायी लाइसेंस भी लिया। देहात क्षेत्र में सबसे अधिक देसी शराब की बिक्री हुई।

    सबसे अधिक 19 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपये की बिकी शराब

     

    सामान्यतौर पर आगरा में हर दिन चार करोड़ रुपये की शराब की बिक्री होती है। इसमें देसी शराब, विदेशी शराब और बियर शामिल है। इस साल दीपावली से पूर्व बिक्री की गति बढ़ गई। 17 अक्टूबर को साढ़े पांच करोड़ रुपये और 18 अक्टूबर को 10 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई।

     

    पहली बार जिले में ब्लू लेवल ब्रांड की 60 बोतलों की बिक्री

     

    दुकानों के बाहर लाइन लगाकर शौकीनों ने शराब की खरीद की। पिछले साल दीपावली के मौके पर तीन दिनों में 15 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी। इसमें ब्लू लेवल ब्रांड की 30 बोतलें शामिल थीं। इस दीपावली के मौके पर 72 घंटे में 36 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है। अगर ब्लू लेवल ब्रांड की बात की जाए तो हर माह दो से पांच बोतलों की बिक्री होती है। दीपावली पर 60 बोतलों की बिक्री हुई है।

     

    कब कितनी बिकी शराब
    तिथि, शराब की बिक्री

     

    • 21 अक्टूबर, 13 करोड़ रुपये
    • 20 अक्टूबर, आठ करोड़ रुपये
    • 19 अक्टूबर, 15 करोड़ रुपये
    • 18 अक्टूबर, 10 करोड़ रुपये
    • 17 अक्टूबर, साढ़े पांच करोड़ रुपये
    • (आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार)

     

    जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने बताया कि महंगे ब्रांड की शराब की अधिक बिक्री हुई है। शहर के मुकाबले देहात में देसी शराब अधिक बिकी है। सबसे अधिक 19 अक्टूबर को 15 करोड़ रुपये की शराब बिकी है।