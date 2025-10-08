परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के एक्शन से डग्गेमार वाहन चालकों में मची खलबली, इन रूटों पर नहीं चलेंगे अवैध वाहन

आगरा से डौकी-फतेहाबाद मार्ग पर अब अवैध वाहनों का संचालन नहीं होगा। परिवहन निगम से अनुबंधित बसें ही चलेंगी। वर्तमान में 18 परमिट हैं लेकिन 30 से अधिक बसें चल रही हैं। परिवहन आयुक्त ने राजस्व चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। निजी बस मालिकों से परिवहन निगम से अनुबंध करने पर विचार किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा से डौकी-फतेहाबाद व बाह मार्ग पर अब डग्गेमार वाहन नहीं दौड़ सकेंगे इन रूट पर अब परिवहन निगम से अनुबंधित बसें ही संचालित हो सकेंगी। वर्तमान में इस रूट पर 18 लोगों को परमिट है। जबकि तीन दर्जन से अधिक बसें दौड़ रही हैं।

18 बसों को है परमिट, दौड़ रहीं हैं 30 से अधिक बसें परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने पिछले दिनों आरटीओ व रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक की थी। परिवहन आयुक्त ने आरटीओ को प्रदेश भर के ऐसे मार्ग चिन्हित करने को कहा, जिस पर सर्वाघिक डग्गेमार वाहन चलते हैं। इन मार्ग पर परमिट वाले वाहनों द्वारा भी खेल किया जाता है। वह परमिट लेने के बाद निर्धारित से अधिक दूरी तक वाहनों को संचालित करते हैं। जिससे राजस्व की चोरी होती है। परमिट होने के चलते इन वाहनों काे विभाग द्वारा अक्सर चेक नहीं किया जाता। जिसका वह लाभ उठाते हैं।