SDM ने अवैध मिट्टी खनन करते JCB और ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, वाहनों को किया सीज
एसडीएम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी खनन में लिप्त एक जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। मौके पर ही वाहनों को सीज कर दिया गया और आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई।
संवाद सूत्र, जागरण-बरहन। बरहन थाना क्षेत्र के गांव खांडा में बुधवार रात अवैध मिट्टी खनन कर रही जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर-ट्राली को एसडीएम सुमित सिंह ने सूचना के आधार पर पकड़ा। इस कार्रवाई में दोनों वाहनों को बरहन पुलिस के सुपुर्द किया गया।
अवैध खनन के खिलाफ चलाया अभियान
प्रशासन द्वारा बरहन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में, एसडीएम सुमित सिंह ने कुबेरपुर में खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। मंगलवार रात को आंवलखेड़ा क्षेत्र में खांडा गांव के पास अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके बाद उपजिलाधिकारी और नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से छापेमारी की।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कहीं भी खनन नहीं होने दिया जाएगा। थाना प्रभारी गुरविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया है।
