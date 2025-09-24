कहीं अस्तित्व ना खो दे! अकबर की पत्नियों में शामिल ढाकरी का महल बीबी ईशवर्दी का मकबरा, अवैध निर्माण जारी

आगरा में अकबरकालीन स्मारक के आसपास अवैध निर्माण जारी है लेकिन एएसआई की कार्रवाई केवल तहरीर देने तक ही सीमित है। 2013 से 2020 तक 45 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढाकरी का महल जो बीबी ईशवर्दी का मकबरा है के पास अवैध निर्माण रोकने में प्रशासन विफल रहा है।

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारकों के पास अवैध निर्माण रोकने को कानून है। कानून में सजा या जुर्माना या दोनों का प्रविधान है। इसके बाद भी स्मारकों के आसपास अवैध निर्माण रुक नहीं पा रहे हैं।

वर्ष 2013 से 2020 तक गढ़ी भदौरिया स्थित संरक्षित स्मारक ढाकरी का महल के प्रतिनिषिद्ध व विनियमित क्षेत्र में 45 अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश एएसआई के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए। इनमें से एक भी निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। यही वजह है कि स्मारक के पास वर्तमान में भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी हैं। एएसआई तहरीर देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है और जिम्मेदार तंत्र इस ओर सोचता भी नहीं है।

अकबरकालीन स्मारक के प्रतिनिषिद्धि क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 (संशोधित व विधिमान्यकरण, 2010) के अनुसार संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की परिधि प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र और इसके बाहर 200 मीटर का दायरा विनियमित क्षेत्र कहलाता है। प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नहीं किया सकता है, जबकि विनियमित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की अनुमति से काम कर सकते हैं।

एएसआई तहरीर देने तक सीमित, कार्रवाई करने को तंत्र तैयार नहीं एएसआई के आगरा सर्किल द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सिकंदरा सब-सर्किल में आने वाले ढाकरी का महल के समीप 2013 से 2020 तक 45 अवैध निर्माण ध्वस्त करने पर नोटिस जारी किए गए। इनमें 12 स्मारक के प्रतिनिषिद्ध और 33 विनियमित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों से संबंधित हैं। यह संख्या और भी बढ़ सकती थी, अगर इस अवधि के बाद महानिदेशक कार्यालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होते। वर्तमान में भी यहां मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण चल रहे हैं। इन्हें रोकने को कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

सिकंदरा सब-सर्किल के संरक्षण सहायक मुदस्सर अली ने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले निखिल माहौर के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी गई है। विभाग प्रत्येक अवैध निर्माण पर पुलिस को तहरीर देता है। बीबी ईशवर्दी का है मकबरा एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार गढ़ी भदौरिया स्थित ढाकरी का महल बीबी ईशवर्दी का मकबरा है।

वह अकबर की पत्नियों में से एक थीं।

यह स्मारक वर्गाकार प्लेटफार्म पर बना मकबरा रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। यह 31 फीट ऊंचा है।

इसकी छत पर मुगलकानी पेंटिंग का सुंदर काम है।

इसमें ज्यामितीय और फूल-पत्ती के डिजाइन बने हुए हैं।

मकबरे के खंबों पर अलग-अलग डिजाइन के तोड़े लगे हुए हैं।

मकबरे के मुख्य कक्ष के ऊपर स्थित गुंबद पर कलश है।

इसके चारों कोनों पर छोटी-छोटी बुर्जियां हैं।

यहां फारसी भाषा का शिलालेख हैद्व जो खराब होने की वजह से पूरा पढ़ाई में नहीं आता है।

इसमें केवल यह समझ में आता है कि यह बीबी ईशवर्दी की कब्र है।

एएसआई एक्ट के उपनियम 38(1) में जारी ध्वस्तीकरण के आदेश नाम, जगह, तिथि, क्षेत्र छोटेलाल, आनंद नगर, 14 अगस्त, 2013, प्रतिनिषिद्ध ममता देवी, आनंद नगर, 17 अक्टूबर, 2013, विनियमित माया देवी, आनंद नगर, 17 अक्टूबर, 2013, विनियमित गफूर खान, सुलहकुल नगर, 17 अक्टूबर, 2013, विनियमित रतन लाल, शांति नगर, 17 अक्टूबर, 2013, विनियमित ओमवती, आनंद नगर, दो दिसंबर, 2013, विनियमित अतुर देवी, शांति नगर, 31 दिसंबर, 2013, विनियमित चित्रा, सुलहकुल नगर, 22 जनवरी, 2014, विनियमित सरोज देवी, शांति नगर, 22 जनवरी, 2014, विनियमित ओमप्रकाश, शांति नगर, छह फरवरी, 2014, विनियमित आइपी सिंह, आंबेडकर नगर, 29 जुलाई, 2016, विनियमित देवेंद्र कुमार, आंबेडकर नगर, 29 जुलाई, 2016, विनियमित इंद्रपाल, किशोरपुरा की पुलिया के पास, 29 जुलाई, 2016, विनियमित सोनू, आनंद नगर, दो अगस्त, 2016, प्रतिनिषिद्ध गजेंद्र सिंह, कृष्णापुरी कालोनी, दो अगस्त, 2016, प्रतिनिषिद्ध अशोक कुमार, कृष्णापुरी कालोनी, दो अगस्त, 2016, विनियमित शंकरलाल, कृष्णापुरी कालोनी, 29 जनवरी, 2017, विनियमित शाहरुख, रघुवीर पुरम, आठ फरवरी, 2017, प्रतिनिषिद्ध राजेंद्र प्रसाद, ढाकरी का महल, सात फरवरी, 2017, विनियमित लोकेंद्र शर्मा, रघुवीर पुरम, सात फरवरी, 2017, प्रतिनिषिद्ध विपतिराम तिवारी, सरस्वती नगर, 21 फरवरी, 2017, विनियमित रामबाबू शर्मा, आनंद नगर, 12 दिसंबर, 2017, विनियमित जगदीश प्रसाद, आनंद नगर, 12 दिसंबर, 2017, विनियमित बच्चू, ढाकरी का महल, 12 दिसंबर, 2017, प्रतिनिषिद्ध जसबंत सिंह, नई आबादी आनंद नगर, 12 दिसंबर, 2017, विनियमित दिव्यांशु शर्मा, रघुवीरपुरम, 12 दिसंबर, 2017, प्रतिनिषिद्ध दीपक, नई आबादी, 19 दिसंबर, 2017, प्रतिनिषिद्ध इमरान खान, पूरनपुरी, 19 दिसंबर, 2017, विनियमित ललित अग्रवाल, रघुवीर पुरम, 19 दिसंबर, 2017, प्रतिनिषिद्ध प्रेम, आनंद नगर, 15 दिसंबर, 2017, विनियमित सुशील कुमार, कृष्णापुरी, एक अक्टूबर, 2018, विनियमित संजीव कुमार वर्मा, सरस्वती नगर, 13 जुलाई, 2020, विनियमित एएसआई एक्ट के उपनियम 38(2) में जारी ध्वस्तीकरण के आदेश नाम, जगह, तिथि, क्षेत्र