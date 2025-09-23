Language
    यूपी पंचायत चुनाव में खपाने को बना रहे थे हथियार, 3 रायफल सहित 15 असलहे बरामद; आगरा पुलिस ने तीन किए गिरफ्तार

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    Agra News आगरा के डौकी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सरगना समेत तीन गिरफ्तार 15 अवैध असलहे बरामद। आरोपी पंचायत चुनाव में खपाने के लिए हथियार बना रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। पूछताछ में पता चला कि आरोपितों के चंबल गैंग से भी तार जुड़े हैं।आगरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गिरफ्तार आरोपित से बरामद असलहों के बारे में जानकारी देते डीसीपी पूर्वी सैय्यद अली अब्बास। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, आगरा। डौकी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सरगना सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही तीन रायफल सहित 15 अवैध असलहे बरामद किए हैं। एक आरोपित भाग जाने में सफल रहा।

    पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए। तैयार असलहों की आगरा के साथ ही आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस खरीदारों का सुराग लगाने में जुटी है।

    डौकी पुलिस ने सरगना सहित तीन आरोपित किए गिरफ्तार

    पुलिस उपायुक्त पूर्वी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि सोमवार सुबह थानाध्यक्ष योगेश कुमार के नेतृत्व में चल रही चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि गांव नर कांकर स्थित बाबा मुंशीदास मंदिर के पास एक खंडहर कमरे में अवैध हथियारों की फैक्ट्री संचालित हो रही है। टीम ने दबिश देकर सचिन, रघुवीर निवासीगण बाबरपुर राजाखेड़ा धौलपुर और सियाराम निवासी दतौली खुर्द फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर लिया। सोनू उर्फ मोनू निवासी ककरीली बेहडी फतेहाबाद फरार हो गया।

    असलहे बनाने के उपकरण भी पुलिस ने किए बरामद

    पुलिस ने मौके से नौ तमंचे 315 बोर, तीन रायफल 315 बोर, एक राइफल 12 बोर, एक रिवाल्वर 09 एमएम, एक तमंचा 9 एमएम समेत बड़ी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 09 एमएम बोर की रिवॉल्वर पुलिस विभाग में इस्तेमाल होती है। असलहे बनाने बनाने इतने शातिर हैं कि उन्होंने पुलिस के बोर की भी अवैध रिवाल्वर बना दी। असलहे बनाने का काम रघुवीर के निर्देशन में चल रहा था।

    यूपी पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी

    डीसीपी पूर्वी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रघुवीर इस अवैध फैक्ट्री का सरगना है। जबकि दिव्यांग आरोपी सियाराम हथियार बनाने का एक्सपर्ट कारीगर है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि आगामी यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए हथियारों की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए ये लोग अवैध असलहा तैयार कर रहे थे।

    सियाराम को वर्ष 2019 में न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री पकड़ी थी, लेकिन सियाराम फरार हो गया था। आरोपियों ने बताया कि फरार साथी मोनू हाल ही में उनसे दो तमंचे खरीद चुका है और उसी के आठ हजार रुपए बरामद हुए हैं।

    चंबल गैंग से जुड़े हैं तार

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपित मोनू चंबल और जीतू चंबल गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। दोनों राजस्थान में अवैध तरीके से निजी शूटिंग रेंज चलाते थे। मोनू चंबल व जीतू चंबल को बीते दिनों जेल भेजा गया था। इसके पास से एके 47 बरामद की गई थी।

    रघुवीर करता था फाइनेंस

    जांच में खुलासा हुआ कि अवैध फैक्ट्री के लिए फाइनेंस का काम आरोपित रघुवीर करता था। इन्हें रुपयों से उपकरण और हथियार बनाने का सामान खरीदा जाता था।