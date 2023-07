IAS Transfer in UP: ऋतु महेश्वरी बनाई गईं आगरा की नई कमिश्नर, मंडलायुक्त अमित गुप्ता का तबादला

IAS Transfer in UP उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है रितु महेश्वरी को आगरा की नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा मंडलायुक्त अमित गुप्ता का तबादला हो गया है। गुप्ता को पुणे कानपुर का नया मंडलाआयुक्त बनाया गया है जबकि नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी को मंडलायुक्त आगरा मंडल बनाया गया है। पिछले दिनों भी बड़े स्तर प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे।

IAS Transfer in UP: ऋतु महेश्वरी बनाई गईं आगरा की नई कमिश्नर

IAS Transfer in UP| जागरण संवाददाता, आगरा: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है, बुधवार को फिर कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया। रितु महेश्वरी को आगरा की नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा मंडलायुक्त अमित गुप्ता का तबादला हो गया है। गुप्ता को पुणे कानपुर का नया मंडलाआयुक्त बनाया गया है जबकि नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी को मंडलायुक्त आगरा मंडल बनाया गया है। पिछले दिनों भी बड़े स्तर प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे। खबर को अपडेट किया जा रहा है....

