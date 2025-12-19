IAS Examination: पहले ही प्रयास में दयालबाग के आर्यन भारद्वाज ने पाई 169वीं रैंक, तैयारी के लिए भूल गए सब कुछ

Language
    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:58 PM (IST)

    IAS Examination: आगरा के आर्यन भारद्वाज।

    जागरण संवाददाता, आगरा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा (आइईएस) में दयालबाग निवासी आर्यन भारद्वाज ने सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी में 169वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। 22 वर्ष की आयु में यह सफलता उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में प्राप्त की।

    आर्यन ने हाल ही में आइआइटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। कालेज की पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ उन्होंने कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की तथा अनुशासन व मार्गदर्शन से यह मुकाम हासिल किया। आर्यन मध्यवर्गीय परिवार से हैं। पिता निरंकार कुमार भारद्वाज शिवालिक कैम्ब्रिज कालेज में हिंदी शिक्षक हैं, जबकि मां अंजू भारद्वाज गृहिणी हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ छोटे भाई अथर्व को दिया है।  