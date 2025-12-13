Language
    सड़क किनारे पड़ी थी बच्ची, कुत्तों के भौंकने पर चला पता; पति से झगड़े के दो महीने बाद छोड़ गई पत्नी

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    आगरा में पति से झगड़े के बाद एक महिला अपनी दो महीने की बच्ची को सड़क किनारे छोड़ कर लापता हो गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर अस्पताल के कर्मचारियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, आगरा। पति से झगड़े के बाद सर्द हवा के बीच दो महीने की नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़कर मां लापता हो गई। बच्ची को कुत्तों ने घेर लिया। उसके रोने की आवाज सुनकर गीतांजलि हास्पिटल का स्टाफ मौके पर पहुंचा और सड़क से बच्ची को उठाया।

    पुलिस की जांच में बच्ची हास्पिटल के पीछे रहने वाले दंपती की निकली। दंपती घर पर नहीं मिले। पुलिस ने बच्ची को उसके पिता की बुआ के सिपुर्द कर दिया है।

    ट्रांस यमुना के गीतांजलि हास्पिटल के पास सर्विस रोड के किनारे शनिवार दोपहर अचानक कुत्ते एकत्रित होकर भौंकने लगी। इस बीच बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हास्पिटल स्टाफ दौड़कर मौके पर पहुंचा तो लाल रंग के कपड़ों में दो महीने की बच्ची को लिपटा हुआ पाया।

    बच्ची के पास महिला का फोटो भी पड़ा हुआ था। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोटो के आधार पर महिला की तलाश शुरू की। पता चला कि फोटो हास्पिटल के पीछे किराए के मकान में रहने वाले कपिल सिंह की पत्नी ज्योति की है।

    पुलिस घर पहुंची तो आसपास के लोगों ने कपिल के काम पर जाने की जानकारी दी। घर पर महिला नहीं मिली। महिला ने अपना फोटो क्यों छोड़ यह स्पष्ट नहीं हो सका।

    पुलिस ने युवक को फोन किया, तो उसने खुद को हलवाई बताते हुए खंदौली में होने की जानकारी दी। इस बीच कपिल की बुआ सोना मौके पर पहुंची। पुलिस ने मेडिकल कराकर बच्ची को सोना के सिपुर्द किया है।

    जांच में पाया गया है कि ज्योति अपने पहले पति को छोड़कर दीपक के साथ दो साल से रिलेशनशिप में रह रही हैं। दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली है। पिछले दो-तीन दिन से दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था।

    इसके बाद महिला अपने पांच वर्षीय बेटे को लेकर घर से चली गई। ट्रांस यमुना थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की तलाश की जा रही है।