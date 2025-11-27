पत्नी ने लगाया आरोप, पति तंत्र-मंत्र से दूसरी महिलाओं को फंसाता है अपने जाल में
आगरा में एक महिला ने अपने पति पर तंत्र-मंत्र के जरिए दूसरी महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति ने उसकी बहन को भी अपने वश में कर लिया और विरोध करने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला ने पति पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। एक महिला ने पति पर तंत्र-मंत्र और जादू-टोना के बहाने महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने, बहकाने और संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
साली को भी आरोपित पति ने अपने झांसे में ले लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना सदर में रहने वाली महिला ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि उनकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। पति पिछले कई वर्षों से आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्त है। पति ने तंत्र-मंत्र से उसकी बहन को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।
विरोध करने पर पति ने 16 मार्च को उसके साथ मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में पति एक अन्य महिला के साथ रह रहा है। पीड़ित महिला ने पति पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
