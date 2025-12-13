अब एक और बड़े हॉस्पिटल का Take Over, दो साल पहले खुला KP Institute of Sciences गया दूसरे के हाथ

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली, एनसीआर के मल्टी सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल ग्रुप विस्तार के लिए ताजनगरी में नए वर्ष से दस्तक देने जा रहे हैं।

दो वर्ष पूर्व शुरू हुए केपी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (केपीआइएमएस) को दिल्ली के पार्क ग्रुप आफ हास्पिटल्स ने खरीद लिया है। दिल्ली एनसीआर के बड़े ग्रुप की इस वर्ष की यह दूसरी बड़ी डील हुई है।

पुराने रघुनाथ टाकीज में अप्रैल 2023 में केपी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज शुरू हुआ था, 100 बेड के मल्टी सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल में दो वर्ष में प्रमुख हास्पिटल में शामिल हो गया था।

आगरा के साथ ही आस पास के जिलों से मरीज भर्ती होने के साथ ही स्थानीय डाक्टरों ने भी हास्पिटल में सेवाएं देना शुरू कर दिया था। हास्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई थी।

दिल्ली के पार्क ग्रुप आफ हास्पिटल्स ने केपीआइएमएस को खरीद लिया है। 1982 में डा. अजीत गुप्ता द्वारा शुरू किए गए पार्क ग्रुप के दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई हास्पिटल हैं।

इससे पहले सितंबर में यथार्थ ग्रुप के साथ शांतिवेद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज मर्ज हो चुका है। वहीं, इसी वर्ष मार्च में मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने साइंटिफिक पैथोलाजी का अधिग्रहण किया था।





तीन बड़े हास्पिटल के लिए भी चल रही डील

दिल्ली एनसीआर के बड़े ग्रुप ताजनगरी के तीन बड़े हास्पिटल को खरीदने के लिए संपर्क कर रहे हैं। एक पुराने प्रतिष्ठित हास्पिटल के लिए भी वार्ता चल रही है। नए वर्ष में बड़े ग्रुप दो नए हास्पिटल खरीद सकते हैं, एक हास्पिटल की डील अंतिम चरण में चल रही है।



