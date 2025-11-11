Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर नजर, रातभर चेकिंग... दिल्ली धमाके के बाद हाईअलर्ट पर आगरा पुलिस, कमिश्नर ने की जनता से अपील

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:14 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद आगरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने ताजमहल, किला, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड समेत कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। होटलों और धर्मशालाओं में ठहरे लोगों की जानकारी जुटाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चेकिंग करती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद आगरा में भी हाईअलर्ट है। सेक्टर योजना लागू करके पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने रातभर चेकिंग अभियान चलाया। ताजमहल, किला के साथ ही सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमाघर, माल, होटल के अलावा धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुराने अपराधियों का सत्यापन शुरू करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई गई। इसके साथ ही वाहनों की भी तलाशी ली गई। खुफिया एजेंसियों भी चेकिंग अभियान में जुट रहीं।

     

    ऐतिहासिक इमारतों, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर चला अभियान

     

    धमाके की सूचना मिलने के बाद सोमवार शाम करीब सात बजे पुलिस आयुक्त दीपक ने डीसीपी व एसीपी की आनलाइन मीटिंग की और चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने ताजमहल, किलो और जामा मस्जिद पर पहुंचकर चेकिंग कराई। शहर में तत्काल सेक्टर स्कीम लागू की गई। पुलिस टीमों ने ताजमहल, किला सभी ऐतहासिक इमारतों में चेकिंग अभियान चलाया। थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र के होटल, धर्मशाला, माल, सिनेमाघर में चेकिंग की।

     

    होटलों-धर्मशालाओं में ठहरे लोगों को भी पुलिस ने किया चेक

     

    एसीपी सदर इमरान अहमद ने ईदगाह बस स्टैंड, कैंट व आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस, आरपीएफ व जीआरपीएफ ने ट्रेनों में भी चेकिंग की। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर विशेष नजर रही। पुलिस टीमों ने यूपी एसएसएफ की टीम के साथ सभी मेट्रो स्टेशनों पर चेकिंग की। एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में भी चेकिंग की गई। होटल व धर्मशालाओं में चेकिंग कर पुलिस टीमों ने यहां ठहरे पर्यटकों व अन्य लोगों को डाटा जुटाया। आइएसबीटी पर हरीपर्वत पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। कभी पर भी पुलिस टीमों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।


    अफवाह फैलाने वालों पर रखी नजर

     

    हाईअलर्ट के बीच इंटरनेट मीडिया की अतिरिक्त निगरानी की गई। सोशल मीडिया सैल की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रही। इसके साथ ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर भी चेकिंग की गई। इन इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई।


    बैरियरों पर अलर्ट रही पुलिस

     

    जिलेभर में पुलिस व ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बैरियरों पर भी पुलिस ने आगरा में आने और जाने वाले वाहनों को रोककर सवार लोगों व उनके सामान की चेकिंग की। पुलिस ने रोडवेज बसों को भी रास्ते में चेक किया।


    संदिग्ध वस्तु की दें सूचना

     

    जिलेवासियों से अपील है कि वह अलर्ट रहें। कहीं भी संदिग्ध वस्तु नजर आए तो उसे न छुएं। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम के साथ ही नजदीकी थाने में या फिर आसपास तैनात पुलिसकर्मियों को दें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आपसी भाईचारा बनाए रखें। इंटरनेट मीडिया पर भी आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या पोस्ट को शेयर न करें। जिलेभर में पुलिस अलर्ट है। दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त