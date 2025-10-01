Language
    आगरा में बदली यातायात व्यवस्था, शहर में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री

    By Ali Abbas Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    आगरा में दशहरे के अवसर पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य रहेगा जबकि शहर के एंट्री प्वाइंटों पर पुलिस तैनात रहेगी। कई मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और यातायात को परिवर्तित मार्गों से गुजारा जाएगा।

    दहशरा आज, शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन

    जागरण संवाददाता, आगरा। दशहरे पर गुरुवार को शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। शहर में भारी वाहनाें को रोकने के लिए एंट्री प्वाइंट पर पुलिस तैनात रहेगी। डीसीपी यातायात अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और दशहरे को देखते हुए बाहरी और आतंरिक मार्ग परिवर्तन किया गया है।

    बाहरी मार्ग परिवर्तन व्यवस्था

    -राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन सामान्य रूप से चलता रहेगा।

    -राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर चलने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। शहर के सभी एंट्री प्वाइंटों पर बैरियर लगाकर डायवर्जन किया जाएगा।

    -ग्वालियर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस, एटा की तरफ जाने वाले भारी वाहन रोहता नहर चौराहा से दिगनेर पुलिया से इनर रिंग रोड़ होकर अपने गंतव्य जाएंगे।

    - ग्वालियर मार्ग से मथुरा की ओर जाने वाले भारी वाहन ग्राम बाद (ककुआ मोड़) से दक्षिणी बाइपास होकर,रैपुरा जाट से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

    -जयपुर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस, एटा की ओर जाने वाले भारी वाहन पथौली नहर चौराहा से मलपुरा नहर चौराहा से रोहता नहर चौराहा से दिगनेर पुलिया, इनर रिंग रोड़ से कुबेरपुर कट होकर जाएंगे।

    -फतेहाबाद मार्ग से ग्वालियर,जयपुर की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन फतेहाबाद से शमसाबाद से इरादत नगर,सैंया होकर जाएंगे।

    -शमसाबाद से ग्वालियर, जयपुर की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन इरादतनगर से सैंया होकर जाएंगे।

    -फतेहाबाद एवं शमसाबाद से मथुरा की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन रमाडा कट से इनर रिंग रोड़, कुबेरपुर कट से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर जाएंगे।

    शहर में भारी वाहनों के एंट्री प्वाइंट पर तैनात रहेगी पुलिस

    ट्रक, ट्रोला, टैंकर, कंटेनर, डीसीएम, ट्रैक्टर समेत अन्य भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एंट्री प्वाइंट सिकंदरा तिराहा, गुरुद्वारा आरओबी, आइएसबीटी तिराहा, आरबीएस चौराहा, खंदारी चौराहा, भगवान टाकीज चौराहा, नेहरू नगर कट, गांधी नगर कट, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा, कमलानगर मार्ग, लंगड़े की चौकी तिराहा, वाटरवर्क्स चौराहा, अांबेडकर पुल एत्माद्दौला साइड, तोरा चौकी तिराहा, एकता चौकी तिराहा, रोहता नहर चौराहा, मलपुरा नहर चौराहा, पथौली नहर चौराहा, वायु विहार तिराहा, अमरपुरा चौराहा, बोदला चौराहा, शास्त्रीपुरम चौराहा से शहर में कोई वाहन प्रवेेश नहीं करेंगे। यहां पर तैनात पुलिस वाहनों को परिवर्तित मार्ग से निकालेगी।

    आंतरिक मार्ग परिवर्तन

    दशहरा पर रावण दहन के अवसर पर आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पर वाहनाें के दबाव को देखते हुए यातायात प्रबंधन किया गया है।

    - बिजलीघर चौराहा, विक्टोरिया पार्क, पुरानी मंडी व बालूगंज चौकी चौराहे से रामलीला मैदान (अमर सिंह गेट) की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

    -पुरानी मंडी से बिजलीघर, यमुना किनारा जाने वाले वाहन फूल सैय्यद, करियप्पा, बालूगंज की चौकी से छीपीटोला, बिजलीघर होकर जाएंगे।

    -जीवनी मंडी गोल चक्कर से माल रोड व पुरानी मंडी जाने वाले वाहन हाथीघाट रोड, फोर्ट स्टेशन कट से बिजलीघर, बालूगंज व छीपीटोला होकर जाएंगे।

    एमजी रोड पर यह होगी मार्ग परिवर्तन

    दशहरा पर रावण दहन के अवसर पर आगरा कालेज मैदान के पास सेंट जोंस चौराहे पर यातायात का दबाव उत्पन्न होने पर यातायात का प्रबंधन किया गया है।

    -हरीपर्वत, लोहामंडी, रघुनाथ टाकीज, नूरी दरवाजा, एसएन कट से सेंट जोन्स चौराहे की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

    - हरीपर्वत से सुभाष पार्क, कलक्ट्रेट की तरफ जाने वाले वाहन दिल्ली गेट, मदिया कटरा, लोहामंडी, पचकुइंया होकर जाएंगे।

    -सुभाष पार्क से हरीपर्वत, संजय प्लेस, भगवान टाकीज जाने वाले वाहन सुभाष पार्क से पचकुइयां, लोहामंडी, मदिया कटरा, दिल्ली गेट आदि मार्ग से जा सकेंगे।

    -घटिया आजम खां से रघुनाथ टाकीज, नूरी दरवाजा से सेंट जोंस होकर लोहामंडी की तरफ जाने वाले वाहन घटिया आजम खां से खटीकपाडा तिराहे से पानी की टंकी तिराहा एमडी जैन इंटर कालेज, हरीपर्वत, दिल्ली गेट मदिया कटरा होकर जाएंगे।

    आगरा -- यमुना किनारा मार्ग पर बंद रहेगा वाहनों का आवागमन

    यमुना किनारा मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। वाटर वर्क्स चौराहा से यमुना किनारा मार्ग होकर शमशान घाट चौराहा तक कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे। शोभायात्रा व जुलूसों के आयोजन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना नदी के विभिन्न तटों पर किया जाएगा।

    जिसमें प्रमुख रूप से यमुना किनारा मार्ग स्थित हाथी घाट, कमला नगर में बल्केश्वर घाट, सिकंदरा में कैलाश घाट हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बुधवार सुबह छह बजे से मार्ग परिवर्तन किया गया था। जो गुरुवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।

    मार्ग परिवर्तन व्यवस्था

    -बिजलीघर चौराहे से कोई भी रोडवेज या टूरिस्ट बस, अन्य व्यवसायिक वाहन आगरा किला से हाथीघाट की तरफ नहीं जाएंगे।

    -यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन जिनको फतेहाबाद रोड,ताजमहल, ग्वालियर जाना है वह सभी इनर रिंग रोड़ होकर फतेहाबाद रोड से माल रोड़ होकर जाएंगे।

    -एत्माद्दौला से डा. बीआर. आंबेडकर यमुना पुल होकर कोई भी व्यावसायिक वाहन बेलनगंज या यमुना किनारे की तरफ नहीं आएगा।

    -बेलनगंज, एसीपी छत्ता कार्यालय के पास तिराहा से यमुना किनारे हाथीघाट की ओर सभी व्यवसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

    -बेलनगंज चौराहे से किसी भी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन बेलनगंज चौराहे से एसीपी छत्ता कट के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। यह सभी वाहन दरेसी मार्ग से होकर जाएंगे।

    -विक्टोरिया पार्क तिराहा से कोई भी बड़ा वाहन बस, ट्रैक्टर, डीसीएम आदि यमुना किनारा हाथी घाट की ओर नहीं जाएंगे।

    -यमुना किनारा मार्ग, हाथीघाट पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के समय सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

    -हाथीघाट रेलवे पुल पर किले की तरफ बैरियर लगाकर प्रतिमाओं को लाने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

    -स्ट्रेची ब्रिज रेलवे पुल पर एत्माद्दौला की तरफ से सभी तरह वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    -यमुना किनारा मार्ग से डायवर्ट की गई परिवहन विभाग की बसें आदि वाहन एमजी रोड़ प्रथम, इनर रिंग रोड होकर जा सकेंगे।भारी वाहन एवं हल्के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    -दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक नो एंट्री लागू रहेगी।