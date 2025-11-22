हार्ट अटैक में 40 हजार का इंजेक्शन मुफ्त: 12 घंटे में मरीज की बचेगी जान, ये लक्षण हैं तो तुरंत पहुंचे अस्पताल

जागरण संवाददाता, आगरा। सीने में दर्द, बेहोशी, घबराहट होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो जान बच सकती है। सीने का दर्द हार्ट अटैक के कारण है तो आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर 40 हजार कीमत का इंजेक्शन एसएन मेडिकल कॉलेज के ह्रदय रोग विशेषज्ञों की ऑनलाइन देखरेख में मरीज को निश्शुल्क लगाया जाएगा। 12 घंटे में इंजेक्शन लगने पर मरीज की जान बच सकती है।

शुक्रवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा मंडल के चार जिलों के 50 डॉक्टरों को हार्ट अटैक के मरीज की ईसीजी से पहचान, प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। इन डॉक्टरों को वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है, इसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के ह्रदय रोग विशेषज्ञ भी है।

आगरा के साथ ही मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा निश्शुल्क इंजेक्शन

एसएन मेडिकल कॉलेज की नई सर्जरी बिल्डिंग में एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (हार्ट अटैक, एसटीईएमआई) केयर का चार जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ नागर ने बताया कि मरीज के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने पर डॉक्टर ईसीजी करेंगे, जिससे पता चल सके कि उसे हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा है। इस ईसीजी को वाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, एसएन के ह्रदय रोग विशेषज्ञ ईसीजी को देखने के बाद प्राथमिक उपचार और खून का थक्का खोलने के लिए लगाने जाने वाले 40 हजार कीमत के इंजेक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए यह बताएंगे।