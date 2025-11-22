Language
    हार्ट अटैक में 40 हजार का इंजेक्शन मुफ्त: 12 घंटे में मरीज की बचेगी जान, ये लक्षण हैं तो तुरंत पहुंचे अस्पताल

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट अटैक के मरीजों के लिए मुफ्त इंजेक्शन की सुविधा शुरू की गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सीने में दर्द होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, 12 घंटे के भीतर इंजेक्शन लगने से जान बच सकती है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सीने में दर्द, बेहोशी, घबराहट होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो जान बच सकती है। सीने का दर्द हार्ट अटैक के कारण है तो आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर 40 हजार कीमत का इंजेक्शन एसएन मेडिकल कॉलेज के ह्रदय रोग विशेषज्ञों की ऑनलाइन देखरेख में मरीज को निश्शुल्क लगाया जाएगा। 12 घंटे में इंजेक्शन लगने पर मरीज की जान बच सकती है।

    शुक्रवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा मंडल के चार जिलों के 50 डॉक्टरों को हार्ट अटैक के मरीज की ईसीजी से पहचान, प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। इन डॉक्टरों को वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है, इसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के ह्रदय रोग विशेषज्ञ भी है।

    आगरा के साथ ही मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा निश्शुल्क इंजेक्शन


    एसएन मेडिकल कॉलेज की नई सर्जरी बिल्डिंग में एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (हार्ट अटैक, एसटीईएमआई) केयर का चार जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ नागर ने बताया कि मरीज के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने पर डॉक्टर ईसीजी करेंगे, जिससे पता चल सके कि उसे हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा है। इस ईसीजी को वाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, एसएन के ह्रदय रोग विशेषज्ञ ईसीजी को देखने के बाद प्राथमिक उपचार और खून का थक्का खोलने के लिए लगाने जाने वाले 40 हजार कीमत के इंजेक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए यह बताएंगे।

    ये लक्षण हैं तो नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाएं

     

    • सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट और सांस फूलने लगे
    • घर पर इलाज करने में समय बर्बाद ना करें
    • हार्ट अटैक पड़ने पर 12 घंटे में इंजेक्शन लगने से मरीज की जान बच सकती है
    • स्वास्थ्य केंद्रों और एसएन मेडिकल कॉलेज में निश्शुल्क इंजेक्शन लगेगा


    एसएन में 50 डाक्टरों को दिया गया प्रशिक्षण, वाट्सएप ग्रुप से जोड़े गए स्वास्थ्य केंद्रों के डाक्टर

    स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डाक्टर फोन पर भी ह्रदय रोग विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले सकेंगे। मरीज को एसएन के कार्डियोलॉजी विभाग में आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर निश्शुल्क इंजेक्शन लगेगा, यह इंजेक्शन हार्ट अटैक पड़ने पर 12 घंटे में लग जाना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य केंद्रों पर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु यादव और डॉ. सौरभ नागर ने 50 डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया।