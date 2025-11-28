Head Constable भी फंस गए सस्ते सामान के लालच में, जालसाजों ने ठग लिए तीन लाख रुपये

जागरण संवाददाता, आगरा। एडीजी आगरा जोन के कार्यालय में वीआइपी प्रोटोकाल का काम देखने वाले मुख्य आरक्षी (Head Constable) सस्ता सामान खरीदने के लालच में फंस गए।

आरोपित ने खुद को रिलायंस रिटेल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बताकर तीन लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित सिपाही ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

मुख्य आरक्षी चरन सिंह ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि ताजगंज क्षेत्र में स्थित द हास्टलर्स होटल के मैनेजर रजत तिवारी के माध्यम से उनकी मुलाकात जयपुर सिटी में रहने वाले अंकित रायल से हुई।

अंकित ने खुद को रिलायंस रिटेल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बताते हुए कहा कि अभी स्टाक की सेल चल रही है। ई-कामर्स साइड से प्रत्येक सामान 50 प्रतिशत छूट पर दिला देंगे। इस पर मुख्य आरक्षी ने अंकित के खाते में तीन लाख रुपये भेज दिए।