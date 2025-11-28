Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Head Constable भी फंस गए सस्ते सामान के लालच में, जालसाजों ने ठग लिए तीन लाख रुपये

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    आगरा में एडीजी जोन कार्यालय के मुख्य आरक्षी सस्ते सामान के चक्कर में ठगी का शिकार हो गए। रिलायंस रिटेल का असिस्टेंट मैनेजर बताकर एक व्यक्ति ने उनसे तीन लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी ने पहले 50% छूट का लालच दिया, फिर पैसे लेकर सामान नहीं दिया और मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एडीजी आगरा जोन के कार्यालय में वीआइपी प्रोटोकाल का काम देखने वाले मुख्य आरक्षी (Head Constable) सस्ता सामान खरीदने के लालच में फंस गए।

    आरोपित ने खुद को रिलायंस रिटेल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बताकर तीन लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित सिपाही ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    मुख्य आरक्षी चरन सिंह ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि ताजगंज क्षेत्र में स्थित द हास्टलर्स होटल के मैनेजर रजत तिवारी के माध्यम से उनकी मुलाकात जयपुर सिटी में रहने वाले अंकित रायल से हुई।

    अंकित ने खुद को रिलायंस रिटेल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बताते हुए कहा कि अभी स्टाक की सेल चल रही है। ई-कामर्स साइड से प्रत्येक सामान 50 प्रतिशत छूट पर दिला देंगे। इस पर मुख्य आरक्षी ने अंकित के खाते में तीन लाख रुपये भेज दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक महीना बीतने के बाद भी जब सामान नहीं मिला तो रुपये मांगे। इस पर आरोपित आइपीएल में व्यस्त होने की बात कहते हुए बहानेबाजी करने लगा। बार-बार रुपये मांगने पर दो बार दो लाख रुपये का चेक दिया, हर बार चेक बाउंस हो गया।

    इसके बाद चार अगस्त 2025 को रुपये मांगे तो साफ कह दिया कि रुपये भूल जाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। इंस्पेक्टर सिकंदरा जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।