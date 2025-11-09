रक्षा औद्योगिक गलियारा भूमि अधिग्रहण तेज: आधा दर्जन से अधिक किसान हुए राजी, जल्द होंगे बैनामा

जागरण संवददाता, आगरा। तहसील सदर प्रशासन रक्षा औद्योगिक गलियारा को गति देने में लगा है। बिझामई गांव के आधा दर्जन किसान भूमि का बैनामा करने के लिए जारी हो गए हैं। यह बैनामा अगले सप्ताह होंगे। इसमें दो से चार हेक्टेयर भूमि शामिल है। बाकी बचे हुए किसानों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

रक्षा औद्योगिक गलियारा में साढ़े सात हेक्टेयर भूमि की होनी है खरीद बिझामई गांव में 121 हेक्टेयर में रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है। अब साढ़े सात हेक्टेयर भूमि की खरीदा होना बाकी रह गया है। इसके लिए तहसील सदर प्रशासन किसानों को मनाने में लगा हुआ है। हर दिन गांव में बैठक भी हो रही है। तीन सड़कों के चौड़ीकरण का सर्वे भी चालू हो गया है। सड़कों को 100 से 125 फीट चौड़ा किया जाएगा। इससे बड़े वाहनों के आवागमन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी।