Agra Gwalior Highway पर बच गई पुलिसकर्मियों की जान, चौकी में जा घुसा तेज रफ्तार कैंटर

संसू, जागरण-सैंया (आगरा)। Agra Gwalior Highway स्थित सैंया चौराहे पर बनी पुलिस चौकी को सोमवार रात्रि में तेज रफ्तार केंटर ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि चौकी में बैठे पुलिसकर्मी 10 मिनट पहले ही गश्त पर निकले थे।

आगरा- ग्वालियर हाईवे स्थित सैंया चौराहे पर पुलिस चौकी बनी हुई है। जिसमें 24 घंटे पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। सोमवार रात को भी पुलिस मौजूद थी तथा घटना से 10 मिनट पहले ही जवान गश्त पर निकले थे।

इसके बाद धौलपुर की ओर से आ रहे केंटर ने चौकी में टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा केंटर चालक को पकड़ कर थाने ले गई। एसओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि केंटर ने तेज गति में होने से चौकी में टक्कर मार दी है।