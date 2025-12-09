Agra Gwalior Highway पर बच गई पुलिसकर्मियों की जान, चौकी में जा घुसा तेज रफ्तार कैंटर
आगरा-ग्वालियर हाईवे पर सैंया चौराहे के पास बनी पुलिस चौकी में सोमवार रात एक तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। चौकी में बैठे पुलिसकर्मी गश्त पर निकलने ...और पढ़ें
संसू, जागरण-सैंया (आगरा)। Agra Gwalior Highway स्थित सैंया चौराहे पर बनी पुलिस चौकी को सोमवार रात्रि में तेज रफ्तार केंटर ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि चौकी में बैठे पुलिसकर्मी 10 मिनट पहले ही गश्त पर निकले थे।
आगरा- ग्वालियर हाईवे स्थित सैंया चौराहे पर पुलिस चौकी बनी हुई है। जिसमें 24 घंटे पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। सोमवार रात को भी पुलिस मौजूद थी तथा घटना से 10 मिनट पहले ही जवान गश्त पर निकले थे।
इसके बाद धौलपुर की ओर से आ रहे केंटर ने चौकी में टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा केंटर चालक को पकड़ कर थाने ले गई। एसओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि केंटर ने तेज गति में होने से चौकी में टक्कर मार दी है।
बड़ा हादसा होने से बच गया, अन्यथा पुलिसकर्मियों की जान भी जा सकती थी। चालक के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
