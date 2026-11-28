फर्जी ID, नीली बत्ती की कार लगाकर लूटा बस से सोना... STF ने आगरा से गिरफ्तार किया आरोपित
एसटीएफ आगरा और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुजरात में आयकर अधिकारी बनकर बस से सोना लूटने के मामले में फरार आरोपी सुंदर सिंह सोलंकी को आगरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2021 में अहमदाबाद के बगोदरा क्षेत्र में हुई वारदात में वांछित था, जिसमें उसने फर्जी पहचान पत्र और नीली बत्ती वाली कार का इस्तेमाल किया था।
HighLights
आयकर अधिकारी बनकर गुजरात में बस से सोना लूटा
फरार आरोपी सुंदर सिंह सोलंकी आगरा से गिरफ्तार हुआ
फर्जी आईडी, नीली बत्ती वाली कार का उपयोग किया
जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग का अधिकारी बनकर गुजरात में बस से सोना लूटने के मामले में फरार आरोपित को एसटीएफ आगरा और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सुन्दर सिंह सोलंकी को शुक्रवार को सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित इंडसइंड बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया। वह वर्ष 2021 में अहमदाबाद के बगोदरा क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में वांछित था।
एसटीएफ के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद (ग्रामीण) जिले के थाना बगोदरा में दर्ज मुकदमे में सुन्दर सिंह का नाम सामने आने के बाद गुजरात पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ उत्तर प्रदेश से सहयोग मांगा था। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश के नेतृत्व में एसटीएफ आगरा की टीम आरोपित की तलाश में जुटी थी।
शुक्रवार को सूचना मिली कि आरोपित सेवला जाट स्थित सरस्वती बिहार में इंडसइंड बैंक के पास मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित किरावली क्षेत्र के गांव सहारा का रहने वाला है।
फर्जी आयकर अधिकारी बनकर बस रुकवाई, यात्रियों को बंधक बनाया
पूछताछ में आरोपित ने बताया कि फरवरी 2021 में उसने अपने साथियों के साथ अहमदाबाद में सोना लूटने की योजना बनाई थी। वारदात से पहले रेकी की गई और किराये की कार की नंबर प्लेट बदलकर उस पर नीली बत्ती लगा दी गई। साथ ही आयकर विभाग के फर्जी पहचान पत्र तैयार कराए गए। इसके बाद भावला और गोदरा के बीच बगोदरा थाना क्षेत्र में सोना और पार्सल लेकर जा रहे दो लोगों की बस को आयकर अधिकारी बनकर रुकवाया।
गिरोह के दो सदस्य पहले से बस में सवार थे। यात्रियों को बस से उतारकर एकांत स्थान पर ले गए और उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद सोना लेकर दूसरे साथी की गाड़ी से फरार हो गए।
नीली बत्ती लगी कार और फर्जी आयकर विभाग के आईडी कार्ड से दिया था वारदात को अंजाम
गिरफ्तार सुन्दर सिंह के खिलाफ फिरोजाबाद के थाना पचोखरा में वर्ष 2018 में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा भी दर्ज है। गुजरात पुलिस उसे आगरा के थाना सदर बाजार में दाखिल कराने के बाद चिकित्सीय परीक्षण कराकर ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय ले गई। आगे की कार्रवाई गुजरात पुलिस कर रही है।
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