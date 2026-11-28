जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग का अधिकारी बनकर गुजरात में बस से सोना लूटने के मामले में फरार आरोपित को एसटीएफ आगरा और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सुन्दर सिंह सोलंकी को शुक्रवार को सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित इंडसइंड बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया। वह वर्ष 2021 में अहमदाबाद के बगोदरा क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में वांछित था।

एसटीएफ के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद (ग्रामीण) जिले के थाना बगोदरा में दर्ज मुकदमे में सुन्दर सिंह का नाम सामने आने के बाद गुजरात पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ उत्तर प्रदेश से सहयोग मांगा था। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश के नेतृत्व में एसटीएफ आगरा की टीम आरोपित की तलाश में जुटी थी।

शुक्रवार को सूचना मिली कि आरोपित सेवला जाट स्थित सरस्वती बिहार में इंडसइंड बैंक के पास मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित किरावली क्षेत्र के गांव सहारा का रहने वाला है।

फर्जी आयकर अधिकारी बनकर बस रुकवाई, यात्रियों को बंधक बनाया पूछताछ में आरोपित ने बताया कि फरवरी 2021 में उसने अपने साथियों के साथ अहमदाबाद में सोना लूटने की योजना बनाई थी। वारदात से पहले रेकी की गई और किराये की कार की नंबर प्लेट बदलकर उस पर नीली बत्ती लगा दी गई। साथ ही आयकर विभाग के फर्जी पहचान पत्र तैयार कराए गए। इसके बाद भावला और गोदरा के बीच बगोदरा थाना क्षेत्र में सोना और पार्सल लेकर जा रहे दो लोगों की बस को आयकर अधिकारी बनकर रुकवाया।