Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra News: अब विवि के अतिथि प्रवक्ता ने भेजे छात्राओं को गंदे मैसेज, संस्थान ने की एंट्री बैन

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:39 AM (IST)

    आगरा के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं को गलत मैसेज भेजने का आरोप है। संस्थान ने प्रवक्ता के आने पर रोक लगा दी है और जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी तीन दिन में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान के अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं को गलत व्यवहार और गंदे मैसेज भेजने के आरोप लगे हैं। अतिथि प्रवक्ता के संस्थान में आने पर रोक लगा दी है, जांच के लिए शिक्षिकाओं की कमेटी गठित की है। कमेटी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज कर तीन दिन में रिपोर्ट देगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    छह महीने पहले ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में अतिथि प्रवक्ता के पद पर की ज्वाइनिंग


    विश्वविद्यालय के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में वाणिज्य विषय में छह महीने पहले अतिथि प्रवक्ता के पद पर ज्वाइन किया था। बीए और एमए के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। संस्थान के पांच छात्रों ने शिकायत की है, आरोप लगाए हैं कि अतिथि प्रवक्ता द्वारा छात्राओं को गंदे मैसेज भेजे जाते थे। छात्राओं से गलत व्यवहार किया जा रहा है। डेढ़ महीने से एमए और बीए की छात्राओं को परेशान किया जा रहा है।


    छात्राें की लिखित शिकायत के बाद संस्थान के निदेशक ने जांच के लिए गठित की कमेटी

     

    संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज राठौर ने बताया कि छात्रों ने अतिथि प्रवक्ता के छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत की है, अतिथि प्रवक्ता के संस्थान में आने पर रोक लगा दी है। कमेटी छात्राओं के बयान दर्ज करेगी, तीन दिन में कमेटी को रिपोर्ट देनी है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    शोध छात्रा के शारीरिक शोषण के आरोप में प्रोफेसर को भेजा जा चुका है जेल


    विश्वविद्यालय के इंस्टीट़यूट आफ बेसिक साइंस के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. गौतम जैसवार पर शोध छात्रा ने दो वर्ष तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। अक्टूबर में विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्रो. गौतम जैसवार को निलंबित कर दिया गया था, इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी वर्ष पालीवाल परिसर के एक संस्थान के प्रोफेसर पर छात्रा ने आरोप लगाए थे, कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया था।