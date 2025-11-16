Agra News: अब विवि के अतिथि प्रवक्ता ने भेजे छात्राओं को गंदे मैसेज, संस्थान ने की एंट्री बैन

जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान के अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं को गलत व्यवहार और गंदे मैसेज भेजने के आरोप लगे हैं। अतिथि प्रवक्ता के संस्थान में आने पर रोक लगा दी है, जांच के लिए शिक्षिकाओं की कमेटी गठित की है। कमेटी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज कर तीन दिन में रिपोर्ट देगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छह महीने पहले ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में अतिथि प्रवक्ता के पद पर की ज्वाइनिंग

विश्वविद्यालय के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में वाणिज्य विषय में छह महीने पहले अतिथि प्रवक्ता के पद पर ज्वाइन किया था। बीए और एमए के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। संस्थान के पांच छात्रों ने शिकायत की है, आरोप लगाए हैं कि अतिथि प्रवक्ता द्वारा छात्राओं को गंदे मैसेज भेजे जाते थे। छात्राओं से गलत व्यवहार किया जा रहा है। डेढ़ महीने से एमए और बीए की छात्राओं को परेशान किया जा रहा है।



छात्राें की लिखित शिकायत के बाद संस्थान के निदेशक ने जांच के लिए गठित की कमेटी संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज राठौर ने बताया कि छात्रों ने अतिथि प्रवक्ता के छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत की है, अतिथि प्रवक्ता के संस्थान में आने पर रोक लगा दी है। कमेटी छात्राओं के बयान दर्ज करेगी, तीन दिन में कमेटी को रिपोर्ट देनी है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



