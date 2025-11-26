GST: आगरा जोन में हर महीने हो 100 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली, अधिकारियों को दिया गया टारगेट

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देशराज ने मंगलवार को बकाया वसूली की समीक्षा की।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के अधिकारियों को उन्होंने प्रतिमाह के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपये के पुराने बकाया वैट और जीएसटी की वसूली के निर्देश दिए। कर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों की कुर्की कराने को कहा।

सरकार को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम और पास आन कर राजस्व की क्षति पहुंचाने वाली फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज और अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने एसजीएसटी के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ मंगलवार को दोपहर में बैठक की।

उन्होंने 15 खंडों में बंटे जिले के उपायुक्तों के साथ अलग-अलग बैठक कर खंडवार समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि वैट और जीएसटी का पुराना बकाया कर जमा नहीं कर रहे कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।