जागरण संवाददाता, आगरा। कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर पटना बिहार के एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई। दिल का दौरा पड़ गया और यात्री जमीन पर गिर पड़ा। जीआरपी सिपाही प्रेम शंकर ने उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दी। इससे दो से तीन मिनट में यात्री को राहत मिल गई और जान भी बच गई। पर्यटक ने हाथ जोड़कर सिपाही का धन्यवाद किया।

पटना बिहार के नासिर स्वजन के साथ ताजमहल घूमने आए थे। मंगलवार दोपहर दो बजे वह कैंट स्टेशन पहुंचे। प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। अचानक नासिर की तबीयत बिगड़ गई। नासिर गिर पड़े। यह देखकर स्वजन रोने और चीखने लगे। चीख-पुकार सुन जीआरपी सिपाही प्रेम शंकर भारद्वाज मौके पर पहुंचे।