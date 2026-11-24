जागरण संवाददाता, आगरा Agra News: शाहगंज के अर्जुन नगर में मंगलवार सुबह 11:45 बजे को नगर निगम के पानी के टैंकर ने बाइक सवार युवक-युवती को रौंद दिया। युवक-युवती की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगोंं में युवक-युवती के क्षत-विक्षत शवों को देखकर आक्रोश फैल गया।

जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। मरने वाले बाइक सवार युवक-युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद चालक टैंकर को छोड़कर भाग गया। टैंकर की चपेट में आकर क्षत-विक्षत हुए दोनों के शव घटना मंगलवार सुबह 11:45 बजे की है। पानी का टैंकर निगम का बताया जा रहा है। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार युवक और युवती को टैंकर ने रौंद दिया, पहिए की चपेट में आकर दोनों की मौके पर मौत हो गई। युवक-युवती हेलमेट लगाए हुए थे। दोनो के शव क्षत-विक्षत हो गए। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों में आक्रोश फैल गया।