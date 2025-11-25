400 करोड़ ₹ से बना 14 KM लंबा उत्तरी बाईपास: दिसंबर में खुलने से यातायात होगा आसान! जुड़ेंगे ये रास्ते

जागरण संवाददाता, आगरा। सात माह के लंबे इंतजार के बाद उत्तरी बाईपास दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चालू होगा। बाईपास के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने का कार्य चालू हो गया है। यह कार्य दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा। बाईपास नेशनल हाईवे-19 स्थित रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ रहा है। 400 करोड़ रुपये से 14 किमी लंबा बाईपास बना है। बाईपास चालू होने से खंदौली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। सिकंदरा चौराहा पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा।