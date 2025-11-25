Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    400 करोड़ ₹ से बना 14 KM लंबा उत्तरी बाईपास: दिसंबर में खुलने से यातायात होगा आसान! जुड़ेंगे ये रास्ते

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    नेशनल हाईवे-19 पर रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ने वाला उत्तरी बाईपास दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा। 400 करोड़ रुपये से बने 14 किमी लंबे इस बाईपास से खंदौली पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे और सिकंदरा चौराहे पर वाहनों का दबाव घटेगा। हाईटेंशन लाइन की वजह से देरी हुई, जिसे अब शिफ्ट किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तरी बाईपास।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सात माह के लंबे इंतजार के बाद उत्तरी बापास दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चालू होगा। बापास के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने का कार्य चालू हो गया है। यह कार्य दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा। बापास नेशनल हाईवे-19 स्थित रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ रहा है। 400 करोड़ रुपये से 14 किमी लंबा बापास बना है। बापास चालू होने से खंदौली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। सिकंदरा चौराहा पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेशनल हाईवे-19 स्थित रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ रहा

     

    • 10 साल पूर्व उत्तरी बापास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार हुआ था।
    • सर्वे के एक माह के बाद प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
    • सिकंदरा चौराहा पर जाम की समस्या बढ़ने पर वर्ष 2019 में फिर से सर्वे शुरू हुआ।
    • वर्ष 2021 में टेंडर हुआ और 2022 में 14 किमी लंबे बापास का निर्माण चालू हुआ था।
    • यह कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा होना था।
    • कार्य की गति धीमी होने पर दो बार समय सीमा को बढ़ा दिया गया।
    • सबसे बड़ी समस्या दो हाईटेंशन लाइन की कम ऊंचाई के चलते आ गई।
    • मई तक निर्माण पूरा होने के बाद भी बापास चालू नहीं हुआ।


    खंदौली पहुंचने में लगेंगे 20 मिनट, सिकंदरा चौराहा पर वाहनों का दबाव होगा कम

     

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआ) ने बिजली विभाग को छह पत्र लिखे। एक हाईटेंशन लाइन को साढ़े तीन माह पूर्व शिफ्ट किया गया। अब दूसरी लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है। इस लाइन से मथुरा रिफाइनरी को बिजली की आपूर्ति होती है। एनएचएआ के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक उत्तरी बापास चालू होगा।