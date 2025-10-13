Language
    यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली-जयपुर समेत कई रूटों पर 700 से अधिक बसें, दिवाली की तैयारी

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:06 AM (IST)

    दीपावली से पहले रोडवेज दिल्ली-जयपुर समेत कई रूटों पर 700 से ज़्यादा बसें चलाएगा। आगरा को 90 नई बसें मिली हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यूपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 100 बसों की व्यवस्था की गई थी। महिला परिचालकों की भर्ती के लिए 15 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली से पहले रोडवेज द्वारा दिल्ली-जयपुर समेत विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या बढाई जाएगी। आगरा से विभिन्न रूट पर 700 से अधिक बसाें को यात्रियों के आवागमन को लगाया जाएगा।आगरा को 90 नई बसाें का बेड़ा मिला है, लंबी दूरी के लिए नई बसों को शामिल किया जाएगा।

    700 से अधिक बसें दौड़ेंगी विभिन्न रूटों पर

     

    इस बार दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को है। शनिवार और रविवार को अवकाश पड़ रहा है। ऐेसे में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग शुक्रवार की शाम या शनिवार की सुबह से ही अपने घरों के लिए निकल लेंगे। ऐसे में शुक्रवार की रात से बसों में यात्रियों की मारामारी शुरू हो जाएगी। जिसे देखते हुए रोडवेज ने सर्वाधिक यात्रियों वाले रूट जैसे जयपुर,ग्वालियर, धौलपुर, भरतपुर, दिल्ली, इटावा, एटा, कानपुर समेत अन्य रूट पर बसों व फेरों की संख्या बढाई जा रही है। क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि बसों की संख्या को बढाया जा रहा है।




    यूपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 100 बसें लगाई

     

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए रविवार को 17 हजार अभ्यर्थी आए थे। रोडवेज द्वारा इन अभ्यर्थियों को भेजने के लिए 100 बसों की व्यवस्था की गई थी। यह सभी बसें आइएसबीटी से संचालित हुईं। हालांकि जितनी संख्या में बसों को लगाया गया था, उतने अभ्यर्थी नहीं पहुंचे।

    महिला परिचालकों की भर्ती को रोजगार मेला 15 को

     


    रोडवेज में संविदा पर महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का 15 अक्टूबर को नौलक्खा सदर स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा सुबह 10 से शाम पांच बजे तक जमा किया जा सकेंगे।संविदा परिचालक पद पर न्यूनतम 12वीं पास एवं 18 से 40 वर्ष की आयु की महिला अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।