Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए कार्ड बनने का रास्ता साफ, 20 हजार लोगों के लिए राशन Card बनवाने का सुनहरा अवसर

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:34 AM (IST)

    आगरा में देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुल गया है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वाले अपात्रों के राश ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाए जाने का रास्ता खुल चुका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा और सरकारी राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, इसके बाद ही रास्ता साफ हुआ है। इससे पहले देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाए जाने की गुंजाइश ही नहीं थी। अब जगह खाली हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शासन स्तर से ऑनलाइन डाटा के आधार पर ट्रेस हुए हैं आयकरदाता व अन्य

    जिले में सात लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। शासन स्तर से ही आयकरदाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वालों का डाटा ट्रेस किया गया। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या सामने आई। जिसे शासन स्तर से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय भेजा गया। सूची के आधार पर उनका सत्यापन किया गया। अधिकांश सूची के आधार पर सत्य पाए गए। ऐसे सभी अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। जिसके चलते नए पात्र लोगों को नया राशन कार्ड बनवाए जाने का मौका मिल सकेगा।

    शहरी क्षेत्र के साथ ही देहात में भी बन सकेंगे हजारों राशन कार्ड

    शहरी क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक राशन कार्ड की संख्या कम है। वहीं देहात क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक राशन कार्ड पूरे थे। शासन स्तर से सभी राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया गया। आधार कार्ड लिंक होने के कारण सारा डाटा आनलाइन मिल गया। जिससे चलते ऐसे अपात्र लाभार्थी पकड़ में आ गए।

    जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार का कहना है कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त हो जाने के बाद नए राशन कार्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन आ भी रहे हैं। सत्यापन के बाद पात्रों के बनाए भी जा रहे हैं।