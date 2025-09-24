Gold Price Today: त्योहारों की धूम में सोने के गहनों की बढ़ी मांग, ब्रासलेट-पेंडेंट चेन और रिंग की डिमांड

Gold Price Today आगरा के ज्वेलरी बाजार में त्योहारों की रौनक बढ़ गई है। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद सहालग और त्योहारों के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। युवाओं को पोलकी कुंदन और डायमंड ज्वेलरी खूब पसंद आ रही है। तनिष्क लक्ष्मण दास ज्वेलर्स और आभूषण ज्वेलर्स ने नए कलेक्शन पेश किए हैं जो ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। रोज गोल्ड की भी खूब मांग है।

जागरण संवाददाता, आगरा। Gold Price Today: त्योहार के सीजन की शुरुआत हो गई है और चारों ओर उत्सव नजर आने लगा है। सोने के मूल्यों में भले ही रफ्तार है, लेकिन ज्वेलरी बाजार में चमक बरकरार है। सहालग से लेकर त्योहार की खरीदारी हो रही है तो अपने मनपसंद दिन खरीद के लिए लोग बुकिंग भी करा रहे हैं।

हैवी वेट ज्वेलरी सहालग के लिए तो रोज पहनने और त्योहार के लिए लाइट वेट पहली पसंद बनी हुई है। युवाओं में पोलकी ज्वेलरी, सालिटियर डायमंड की मांग है। प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन और कुंदन ज्वेलरी के लिए विभिन्न कलेक्शन बाजार की रौनक को कई गुणा बढ़ा रहे हैं।

सोने की हैवी वेट ज्वेलरी सहालग और लाइट वेट को मिल रहे त्योहार के खरीदार शोरूम से लेकर पुराने बाजार तक शादियों से संबंधित और त्योहार पर खरीदी जाने वाली ज्वेलरी की मांग है। इसके साथ ही उपहार में देने और खरीद कर रखने के लिए भी पसंद किया जा रहा है। तनिष्क का मृगांका कलेक्शन ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, तो दुल्हनों को खूब रिझा रहा है। इसमें प्रकृति से प्रेम, रहस्मयी जादूई दुनिया काे दर्शाया है। मोर की आकर्षक डिजायन से लेकर भवनों, इमारतों और कल्पना संसार की आकृतियों को इसमें उभारा गया है। इसको लाइट वेट में भी रखा गया है, जिससे लोगों की आसानी से पहुंच में आ जाए।

युवाओं में पोलकी, प्रीसियस, सेमी प्रीसिययस स्टोन कलेक्शन पसंद तरह-तरह के वर्क और सेमी प्रीसियस स्टोन इनको और बेहतर बनाते हैं। लक्ष्मण दास ज्वलेर्स ने हैवी वेट से लेकर लाइट वेट में ऐसी विभिन्न आकर्षक डिजायनों को उभारा है। प्रकृति, फ्लोरल, टेंपल कलेक्शन इसमें बहुत खास है। इसके साथ ही रोज गोल्ड के नेक्लेस और ईयर रिंग के सेट बजट में है और खूब आकर्षित कर रहे है।

रोज गोल्ड की मांग बरकरार, ब्रासलेट, पेंडेंट चेन, अंगूठी की खूब मांग रोज गोल्ड में ही ब्रसलेट, अंगूठी सहित दूसरी डिजायन भी उपलब्ध हैं। आभूषण ज्वलेर्स ने डिवोशनल कलेक्शन ज्वेलरी का बड़ा कलेक्शन उतारा है। इसमें गाय, देवी मां, बांकेबिहारी सहित दूसरे देवी देवताओं की छवि को उभारा गया है। प्रकृति, पर्यावरण थीम कलेक्शन को नया क्लवेर दिया है ताे फ्लोलर क्लेशन भी खूब आकर्षित कर रहा है।

कुंदन, पोलकी ज्वेलरी के विभिन्न डिजायन के साथ लाइट और हैवी दोनों तरह का कलेक्शन है। डायमंड रिंग, ईयर रिंग, पेंडेंट, ब्रासलेट, कंगन का बड़ा कलेक्शन है। सभी ज्वेलरी विक्रेताओं ने अपने-अपने शोरूम पर अलग-अलग छूट की स्कीम चला रखी है तो उपहार भी दिए जा रहे हैं।