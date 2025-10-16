Language
    Silver Price Hike: चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, धनतेरस से पहले बाजार में हलचल

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    आगरा में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जो 1.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई हैं। धनतेरस से पहले बाजार में अस्थिरता है। डिलीवरी में देरी और उपलब्धता की कमी के कारण बुलियन बाजार में मांग बढ़ गई है। विशेषज्ञ अगले पांच वर्षों में चांदी की कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे त्योहार से पहले बाजार में उलझन की स्थिति है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। चांदी के मूल्यों ने की रफ्तार दो लाख प्रति किलोग्राम पार करने की ओर बढ़ रही है। धनतेरस से पहले बाजार में बड़ी अस्थिरता है। बुधवार को हाजिर में तीन हजार घटे हैं, लेकिन साढ़े तीन हजार रुपये की एमसीएक्स पर प्रति किलोग्राम वृद्धि हुई है।

    हाजिर में मूल्य 177500 प्रति किलोग्राम है और एमसीएक्स पर 162100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे हाजिर में अंतर 15400 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया है, पिछले दिनों तक ये 25 हजार रुपये तक बना हुआ था। डिलीवरी में पांच से सात दिन की देरी है और उपलब्धता नहीं होने से कारखाने दीपावली से पहले ही ठंडे पड़ गए हैं।

     

    मूल्य पुराने रिकॉर्ड तोड़ पहुंचा 1.77 लाख रुपये प्रतिकिलोग्राम

     

    चांदी के गत वर्ष दीपावली से दोगुणे होने की रफ्तार पकड़े हुए हैं। गत वर्ष दीपावली पर चांदी एक लाख एक हजार रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। इस बार की रफ्तार ने बाजार को स्थिर कर दिया है। लोग खरीद कर रख रहे हैं, जिससे बुलियन बाजार में मांग बढ़ गई है, तो फुटकर बाजार में खरीदारी की भीड़ उमड़ रही है।

     

    लोग खरीद कर रख रहे चांदी का सामान, बुलियन बाजार में भी खूब है मांग

     

    नवरात्र के पहले दिन मूल्य 1.37 हजार रुपये हाजिर में था, जबकि एमसीएक्स पर 133200 रुपये प्रतिकिलोग्राम मूल्य था। 25 दिन में 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। मूल्यों की इस रफ्तार और बाजार में उपलब्धता की कमी ने त्योहार से पहले बाजार को उलझन में डाल दिया है। एक ग्राम के चांदी के सिक्के तैयार कराए गए हैं और होलो मूर्तियों का भी बजार है। वहीं बुलियन बाजार अगले पांच वर्ष में मूल्य चार से पांच गुणा होने की उम्मीद जता रहा है। वहीं बीच में बैंक की छुट्टी रहने के कारण, त्योहारी मांग होने के कारण, सहालग वालों द्वारा सिल्ली टुकड़े उठाने के कारण मांग अधिक है।


    चांदी मूल्यों दो लाख की दौड़ लगा रहे हैं। बाजार में मांग अधिक है और उपलब्धता कम है। डिलीवरी में पांच से सात दिन की देरी है, जिस कारण हाजिर के मूल्यों में 15 हजार तक का अंतर बना हुआ है। मनोज गुप्ता, स्वामी, श्रीजी पायल


    चांदी के मूल्य आल टाईम हाई चल रहे हैं। इस कारण बाजार में उपलब्धता कम है। डिलीवरी में भी देरी है, जिससे हाजिर और एमसीएक्स में बड़ा अंतर आ गया है। धनकुमार जैन, सीबी चैन