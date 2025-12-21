Gold Price Hike: आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनी पहली पसंद, सोने की महंगाई के बीच कीमतें सुनकर दिल हो जाएगा खुश

जागरण संवाददाता, आगरा। सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। राजा मंडी, शाहगंज बाजार और किनारी बाजार में डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट्स की मांग में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। यह ज्वेलरी न केवल किफायती और स्टाइलिश है, बल्कि हल्की और हर बजट में उपलब्ध होने के कारण महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। इनकी कीमतें दो सौ रुपये से शुरू होकर 20 हजार रुपये तक हैं, जिससे यह मध्यम वर्ग के लिए भी प्रचलित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैशन और परंपरा का अनोखा संगम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने न केवल किफायती विकल्प प्रदान किया है, बल्कि फैशन और परंपरा का अनोखा संगम भी बनाया है। बाजारों में इसकी बढ़ती मांग ने स्थानीय दुकानदारों के कारोबार को चमक दी है। यह ट्रेंड न केवल आर्थिक रूप से व्यावहारिक है, बल्कि युवतियों के लिए स्टाइल और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। सोने की कीमतें हाल के महीनों में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सर्राफा बाजार के अनुसार, 24 करैट सोना 10 ग्राम और चांदी खरीदने के लिए लाख रुपये कम से कम जेब में होना जरूरी है। ऐसे में सोने के आभूषण मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो रहे हैं।

जौहरी वेदांत अग्रवाल, बताते हैं, सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर मोड़ा है। यह न केवल सस्ती है, बल्कि डिजाइन में भी असली गहनों को टक्कर देती है। पारिवारिक समारोह में भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह कपड़ों के साथ मैचिंग का बेहतर विकल्प देती है।



ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं चलन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मोती, कुंदन और ब्रास से बने आभूषणों की मांग सबसे अधिक है। गोल्ड-पालिश्ड चोकर नेकलेस, झुमके, मांग-टीका, कंगन, और मल्टी-कलर मोती हार खूब बिक रहे हैं। डिजाइनर कीर्ति गुप्ता कहती हैं, पेस्टल रंगों और फ्लोरल डिजाइनों वाली ज्वेलरी युवतियों में खासी लोकप्रिय है। यह हल्की होने के साथ ही शादी, प्री-वेडिंग समारोह और फेस्टिव लुक के लिए परफेक्ट है। पेपर ज्वेलरी भी शादी के सीजन में हल्दी और मेहंदी जैसे आयोजनों में पसंद की जा रही है, क्योंकि यह सस्ती और आकर्षक है।