Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Silver Price: सोने के बाजार में सहालग की सुनहरी चमक, खूब पहुंच रहे खरीदार

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    बाजार में विभिन्न डिजाइनर संग्रह पेश किए गए हैं, जिनमें आधुनिक डिजाइन और सहालग के लिए विशेष कलेक्शन शामिल हैं। ग्राहकों को डायमंड का कलेक्शन भी खूब पसंद आ रहा है। सोने के बाजार में सहालग की सुनहरी चमक देखने को मिल रही है और खरीदार खूब पहुंच रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोने की हैवी वेट ज्वेलरी मुख्य आयोजन, लाइट वेट सहयोगी कार्यक्रमों के लिए आ रही पसंद

    जागरण संवाददाता, आगरा। सहालग की शुरुआत एक नवंबर से हो रही है, जिसके लिए बाजार में खरीदारों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। मुख्य आयोजन के लिए हैवी वेट ज्वेलरी खरीदी और बुक कराई जा रही है। वहीं सगाई, मेंहदी, हल्दी के लिए लाइट वेट ज्वेलरी की मांग अधिक है। युवाओं में सालिटियर डायमंड के साथ ही प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन और कुंदन ज्वेलरी के कलेक्शन की खूब मांग है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोने के मूल्यों में रफ्तार के बाद 12 हजार रुपये की गिरावट है, जिससे मूल्य 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। ऐसे में सहालग के खरीदारों की भीड़ खरीदारी और बुकिंग के लिए बाजार में पहुंच रही है। तनिष्क का मृगांका कलेक्शन दुल्हनों को खूब रिझा रहा है। इसमें प्रकृति से प्रेम, रहस्मयी जादूई दुनिया काे दर्शाया है। मोर की आकर्षक डिजायन से लेकर भवनों, इमारतों और कल्पना संसार की आकृतियों को इसमें उभारा गया है। विभिन्न डिजायन को लाइट वेट में भी रखा गया है। सेमी प्रीसियस स्टोन इनको और बेहतर बनाते हैं। आभूषण ज्वेलर्स ने डिवोशनल कलेक्शन में विभिन्न डिजायन को बाजार में उतारा है। इसमें सहालग को ध्यान में रख कई आकर्षक डिजायन है।

    इसमें गाय, देवी मां, बांकेबिहारी सहित दूसरे देवी देवताओं की छवि को उभारा गया है। प्रकृति, पर्यावरण थीम कलेक्शन को नया क्लेवर दिया है। डायमंड रिंग, ईयर रिंग, पेंडेंट, ब्रासलेट, कंगन का बड़ा कलेक्शन है। आदित्य बिरला ग्रुप के इंद्रिया शोरूम में बड़ा कलेक्शन बाजार में उतारा है। लाइट और हैवी दोनों में बड़ा और आधुनिक कलेक्शन उपलब्ध है। डायमंड कलेक्शन को भी खूब पसंद किया जा रहा है।

    लक्ष्मण दास ज्वलेर्स ने हैवी वेट से लेकर लाइट वेट में ऐसी विभिन्न आकर्षक डिजायनों को सहालग को ध्यान में रख बनाया है। प्रकृति, पुरानी डिजायन सहित विभिन्न कलेक्शन है। प्रकृति, फ्लोरल, टेंपल कलेक्शन इसमें बहुत खास है। इसके साथ ही रोज गोल्ड के नेक्लेस और ईयर रिंग के सेट पसंद है। रोज गोल्ड में ही ब्रसलेट, अंगूठी सहित दूसरी डिजायन भी उपलब्ध हैं।


    सहालग के लिए विभिन्न कलेक्शन उपलब्ध हैं। मृगांका कलेक्शन सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। खरीद के साथ बुकिंग भी हो रही है। डायमंड सेट की मांग भी खूब बनी हुई है।

    -

    -अनुराग बंसल, फ्रेंचाइजी तनिष्क


    सहालग के लिए विभिन्न डिजायनर कलेक्शन को बाजार में उतारा है। डिवोशनल कलेक्शन को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अधिकांश ज्वेलरी की थीम प्रकृति के करीब है और विभिन्न आयोजनों को ध्यान में रख तैयार की है। डायमंड कलेक्शन की मांग खूब है।

    -

    आनंद प्रकाश, डायरेक्टर, आभूषण ज्वेलर्स, एमजी रोड

    हैवी वेट और लाइट वेट कलेक्शन दोनों सहालग को ध्यान में रख विभिन्न डिजायन में तैयार किए हैं। रोज गोल्ड का लाइट वेट में कलेक्शन और डायमंड सेट भी खूब मांग में बने हुए हैं।

    -

    रोहिन हेमदेव, डायरेक्टर, लक्ष्मण दास ज्वेलर्स, एमजी रोड

    विभिन्न डिजायनर कलेक्शन बाजार में उतारा गया है। आधुनिक डिजायन और सहालग के लिए विशेष कलेक्शन उपलब्ध है। डायमंड का कलेक्शन भी खूब पसंद किया जा रहा है।

    -

    मनीष अग्रवाल, फ्रेंचाइजी पार्टनर, इंद्रिया, आदित्य बिरला ग्रुप एमजी रोड