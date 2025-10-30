Gold Silver Price: सोने के बाजार में सहालग की सुनहरी चमक, खूब पहुंच रहे खरीदार

जागरण संवाददाता, आगरा। सहालग की शुरुआत एक नवंबर से हो रही है, जिसके लिए बाजार में खरीदारों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। मुख्य आयोजन के लिए हैवी वेट ज्वेलरी खरीदी और बुक कराई जा रही है। वहीं सगाई, मेंहदी, हल्दी के लिए लाइट वेट ज्वेलरी की मांग अधिक है। युवाओं में सालिटियर डायमंड के साथ ही प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन और कुंदन ज्वेलरी के कलेक्शन की खूब मांग है।

सोने के मूल्यों में रफ्तार के बाद 12 हजार रुपये की गिरावट है, जिससे मूल्य 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। ऐसे में सहालग के खरीदारों की भीड़ खरीदारी और बुकिंग के लिए बाजार में पहुंच रही है। तनिष्क का मृगांका कलेक्शन दुल्हनों को खूब रिझा रहा है। इसमें प्रकृति से प्रेम, रहस्मयी जादूई दुनिया काे दर्शाया है। मोर की आकर्षक डिजायन से लेकर भवनों, इमारतों और कल्पना संसार की आकृतियों को इसमें उभारा गया है। विभिन्न डिजायन को लाइट वेट में भी रखा गया है। सेमी प्रीसियस स्टोन इनको और बेहतर बनाते हैं। आभूषण ज्वेलर्स ने डिवोशनल कलेक्शन में विभिन्न डिजायन को बाजार में उतारा है। इसमें सहालग को ध्यान में रख कई आकर्षक डिजायन है।

इसमें गाय, देवी मां, बांकेबिहारी सहित दूसरे देवी देवताओं की छवि को उभारा गया है। प्रकृति, पर्यावरण थीम कलेक्शन को नया क्लेवर दिया है। डायमंड रिंग, ईयर रिंग, पेंडेंट, ब्रासलेट, कंगन का बड़ा कलेक्शन है। आदित्य बिरला ग्रुप के इंद्रिया शोरूम में बड़ा कलेक्शन बाजार में उतारा है। लाइट और हैवी दोनों में बड़ा और आधुनिक कलेक्शन उपलब्ध है। डायमंड कलेक्शन को भी खूब पसंद किया जा रहा है।