Chhath Puja Trains: 52 ट्रेन और एक्स्ट्रा काउंटर फिर भी इस राज्य के लिए नो रूम! छठ पूजा पर सीट को लेकर मारामारी?

जागरण संवाददाता, आगरा। इस छठ पूजा में अगर आप अपने घर बिहार या फिर अन्य किसी राज्य जा रहे हैं तो सीट की उम्मीद न रखें। 24 से 28 अक्टूबर तक स्लीपर, एसी द्वितीय और तृतीय श्रेणी में नोरूम की स्थिति है। एसी प्रथम में वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। आगरा से 52 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों के फेरे बढ़ाने से लेकर कोच भी बढ़ाए गए हैं। इसके बाद भी इंतजाम कम पड़ गए हैं। जिसे देखते हुए कई और पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारी चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगरा से 52 ट्रेनों का किया जा रहा है संचालन, अतिरिक्त काउंटर भी खोले गए इस साल छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक है। दो माह पूर्व ही अधिकांश ट्रेनों की सीटें बुक हो गई थीं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया गया। इसके बाद भी यात्रियों की भीम कम नहीं हो रही है। सबसे अधिक भीड़ स्लीपर श्रेणी, एसी तृतीय व द्वितीय श्रेणी में है। आगरा से होकर हर दिन बिहार केलिए दो दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं। टूंडला से यह संख्या 100 के पार है। इन सभी ट्रेनों में सीट की उम्मीद नहीं है। आगरा और मथुरा में यात्रियों की सुविधा केलिए अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है।

स्लीपर, एसी द्वितीय और तृतीय में नोरूम की स्थिति, इंतजाम पड़ रहे कम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बाद भी वेटिंग कम नहीं हुई है। रेलवे हेल्प लाइन में सबसे अधिक शिकायतें सीट को लेकर पहुंच रही हैं। हर दिन पहले दो हजार शिकायतें पहुंचती थीं जो अब बढ़कर तीन हजार हो गई हैं। 70 प्रतिशत शिकायतें सीट को लेकर हैं। आगरा कैंट से हर दिन 27 हजार, मथुरा से 25 हजार और आगरा फोर्ट स्टेशन से 24 हजार यात्री सफर करते हैं। नई दिल्ली से आगरा होते हुए झांसी के लिए हर दिन 350 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। सबसे अधिक भीड़ कोटा-पटना एक्सप्रेस, पटना-कोटा एक्सप्रेस, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस, जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस और आठ पूजा स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।() ()