Agra Accident: आईआईटी की तैयारी कर रही छात्रा की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, कोचिंग से घर लौट रही थी पायल तोमर

जागरण संवाददाता, आगरा। आईआईटी की तैयारी कर रही स्कूटी सवार छात्रा को शनिवार दोपहर ईंटों से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद दिया। छात्रा कोचिंग से इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया है। चालक मौके से फरार हो गया।

एकता क्षेत्र में ताल सेमरी रोड पर हुई दुर्घटना, शमसाबाद रोड स्थित कोचिंग से घर जा रही थी

मलपुरा के गांव हकीमपुरा निवासी बृजमोहन तोमर की 18 वर्षीय बेटी पायल तोमर कक्षा 11 की छात्रा होने के साथ ही आइआइटी की तैयारी कर रही थीं। पायल तोमर शनिवार को शमसाबाद रोड स्थित कोचिंग से इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थीं। दोपहर तीन बजे ताल सेमरी रोड पर देहली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के पास ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया। इससे छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।