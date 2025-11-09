Language
    Agra Accident: आईआईटी की तैयारी कर रही छात्रा की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, कोचिंग से घर लौट रही थी पायल तोमर

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:38 AM (IST)

    आगरा में ताल सेमरी रोड पर एक दुखद घटना में, आईआईटी की तैयारी कर रही 11वीं कक्षा की छात्रा पायल तोमर की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। वह शमसाबाद रोड पर कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, और चालक फरार है। पायल के परिवार में शोक की लहर है।

    पायल का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा।टी की तैयारी कर रही स्कूटी सवार छात्रा को शनिवार दोपहर ईंटों से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद दिया। छात्रा कोचिंग से इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया है। चालक मौके से फरार हो गया।

    एकता क्षेत्र में ताल सेमरी रोड पर हुई दुर्घटना, शमसाबाद रोड स्थित कोचिंग से घर जा रही थी


    मलपुरा के गांव हकीमपुरा निवासी बृजमोहन तोमर की 18 वर्षीय बेटी पायल तोमर कक्षा 11 की छात्रा होने के साथ ही आइआइटी की तैयारी कर रही थीं। पायल तोमर शनिवार को शमसाबाद रोड स्थित कोचिंग से इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थीं। दोपहर तीन बजे ताल सेमरी रोड पर देहली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के पास ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया। इससे छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

     

    पायल की मौत से सदमे में परिवार

     

    हादसे के बाद आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर को रोक लिया। चालक मौका पाकर भाग निकला। सूचना मिलने के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे। पायल दो भाई-बहन में बड़ी थीं। पिता बृजमोहन ने बताया कि बेटी होनहार थी। वह आइआइटी करना चाहती थी। इसीलिए 11वीं कक्षा के साथ ही आइआइटी की तैयारी कर रही थी। पायल की मृत्यु से पिता के साथ ही मां गुड़िया व छोटे भाई सौरभ तोमर का रो-रो का बुरा हाल था। पिता की ओर से एकता थाने में तहरीर दी गई है।