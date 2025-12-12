20 लाख के बाद फेरों से ठीक पहले पांच लाख की मांग, मैरिज होम में हंगामा; लड़की ने किया शादी से इंकार

जागरण संवाददाता, आगरा। टेढ़ी बगिया के पास आगरा हाथरस मार्ग पर स्थित एक मैरिज होम में गुरुवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब फेरों के लिए दूल्हा-दुल्हन मंडप में पहुंचने ही वाले थे कि दूल्हे के भाई ने अचानक पांच लाख रुपये और लाने की मांग रख दी।

दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि “21 लाख में शादी तय हुई थी… 20 लाख दे भी दिए… फिर ये नया हिसाब कहाँ से आ गया। मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष ने शादी कराने से साफ इंकार कर दिया।

इस पर दोनो पक्षाें के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला इतना भड़का कि कुछ ही देर मे पूरा प्रकरण थाना खंदौली तक पहुंच गया। जिसके बाद लड़की ने शादी करने से इंकार कर दिया।



जानकारी के अनुसार मैनपुरी के किशनी गांव से दुल्हन पक्ष बारात के स्वागत के लिए आगरा आया था। दूल्हा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उसका बड़ा भाई पुलिस विभाग में दरोगा है ।उसका परिवार टेढ़ी बगिया का रहने वाला है।

दुल्हन पक्ष का कहना है कि सुबह से मेहमानों को खिलाया-पिलाया गया, स्टेज प्रोग्राम हुआ, फोटो-वीडियो शूटिंग तक पूरी हो गई थी। माहौल खुशियों से भरा था, पर फेरों से पहले दूल्हा पक्ष की ‘अचानक मांग’ ने पूरी शादी को तूफान में बदल दिया।