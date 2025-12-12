Language
    20 लाख के बाद फेरों से ठीक पहले पांच लाख की मांग, मैरिज होम में हंगामा; लड़की ने किया शादी से इंकार

    By Gajendra Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    आगरा में एक शादी में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे के भाई ने फेरों से ठीक पहले 5 लाख रुपये की मांग रख दी। दुल्हन पक्ष ने 21 लाख में शादी तय होने और 2 ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। टेढ़ी बगिया के पास आगरा हाथरस मार्ग पर स्थित एक मैरिज होम में गुरुवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब फेरों के लिए दूल्हा-दुल्हन मंडप में पहुंचने ही वाले थे कि दूल्हे के भाई ने अचानक पांच लाख रुपये और लाने की मांग रख दी।

    दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि “21 लाख में शादी तय हुई थी… 20 लाख दे भी दिए… फिर ये नया हिसाब कहाँ से आ गया। मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष ने शादी कराने से साफ इंकार कर दिया।

    इस पर दोनो पक्षाें के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला इतना भड़का कि कुछ ही देर मे पूरा प्रकरण थाना खंदौली तक पहुंच गया। जिसके बाद लड़की ने शादी करने से इंकार कर दिया।

    जानकारी के अनुसार मैनपुरी के किशनी गांव से दुल्हन पक्ष बारात के स्वागत के लिए आगरा आया था। दूल्हा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उसका बड़ा भाई पुलिस विभाग में दरोगा है ।उसका परिवार टेढ़ी बगिया का रहने वाला है।

    दुल्हन पक्ष का कहना है कि सुबह से मेहमानों को खिलाया-पिलाया गया, स्टेज प्रोग्राम हुआ, फोटो-वीडियो शूटिंग तक पूरी हो गई थी। माहौल खुशियों से भरा था, पर फेरों से पहले दूल्हा पक्ष की ‘अचानक मांग’ ने पूरी शादी को तूफान में बदल दिया।

    लड़की पक्ष का आरोप है कि जैसे ही दूल्हे के भाई ने पांच लाख कैश की मांग रखी, मंडप में बैठे रिश्तेदार भड़क गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। दूल्हा पक्ष के कथित “ना” कहने पर दुल्हन पक्ष भड़क उठा और देखते ही देखते मैरिज होम का शांत माहौल चीख-पुकार और बवाल में बदल गया। लड़की ने भी शादी करने से इंकार कर दिया।

    मामला बढ़ता देख दोनों ओर से लोग थाने पहुंच गए। देर शाम तक थाने में दोनों पक्षों की भीड़ लगी रही। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि फिलहाल किसी ने तहरीर नहीं दी है। दोनो पक्ष राजीनामे का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।